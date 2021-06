"Un pas vers l’égalité totale" : soulagement des associations après l’adoption de la PMA pour toutes

Deux ans de navette parlementaire, 468 heures de débat à l’Assemblée nationale, de nombreuses manifestations : le chemin du projet de loi de bioéthique et PMA pour toutes aura été long, mais il a finalement été adopté mardi. "Enfin, enfin, enfin, la PMA pour toutes est votée et accessible à toutes les femmes, après tant d’années de combat ! Ça fait depuis 2013 qu’on attend ça", a réagi Nicolas Faget, porte-parole de l'association des parents et futurs parents gay et lesbien, mardi soir eu micro d’Europe 1.

"Même si la loi est complètement perfectible"

D’abord évoqué sous François Hollande, le projet de loi a ensuite été une des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017. Le parcours législatif du texte a commencé à l’automne 2019, après des états généraux de la bioéthique. Il a ensuite été ralenti par le Covid-19, puis par le Sénat qui a fini par rejeter la PMA.

Nicolas Faget se dit soulagé "surtout pour nos familles qui, à chaque fois, sont insultées". "On nie leur existence, on nie le fait que les enfants vont bien. On nous traite de tous les noms, on nous accuse de tous les torts vis-à-vis des enfants. Heureusement, tout ça va pouvoir cesser grâce à cette loi. Enfin c’est voté ! Même si la loi est complètement perfectible, c’est un pas en avant vers l’égalité totale avec les autres familles", a-t-il développé.

Les textes d'application ont été préparés afin "que des premiers enfants puissent être conçus avant la fin de l'année 2021", a promis le ministre de la Santé Olivier Véran. Mais un recours auprès du Conseil constitutionnel de députés LR et UDI pourrait cependant retarder de quelques semaines la promulgation de la loi.