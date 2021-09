Un nouveau 13-Novembre est-il à craindre ? "On a aujourd'hui un autre modèle de jihadisme"

INTERVIEW

Le procès des attentats du 13-Novembre s'ouvre ce mercredi et durera au moins neuf mois. Une audience fleuve qui devrait permettre de juger 20 accusés mais aussi, plus globalement, de comprendre ce qui s'est passé et comment une telle attaque a pu être mise sur pied. Pour ce faire, des universitaires seront amenés à intervenir lors du procès. Parmi eux, Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe. Invité sur Europe 1, celui-ci ne pense pas qu'il soit envisageable qu'un nouvel attentat sur le même modèle se reproduise.

La nouveauté du "jihadisme d'atmosphère"

"Un 13-Novembre selon la formule qui a été celle qu’on a connue en 2015, je ne pense pas qu’aujourd’hui il y ait des organisations djihadistes capables de le mettre en œuvre", a-t-il déclaré. Pas parce que le terrorisme islamiste faiblit, mais bien parce qu'il change. "On a aujourd'hui un autre modèle de jihadisme", que Gilles Kepel appelle "le jihadisme d'atmosphère". C'est celui qui a œuvré, selon lui, pour l'assassinat de Samuel Paty ou l'attentat de Nice par exemple. "Vous avez des entrepreneurs de colère qui bombardent les réseaux sociaux d’accusations de ciblage, et des individus préalablement formatés qui, en voyant ça, vont passer à l’acte."

Cela ne signifie pas qu'il y ait des "loups solitaires" comme on a longtemps qualifié les auteurs d'actes terroristes. "Mais pour les services de sécurité, c'est assez complexe" car même en arrêtant l'auteur d'une attaque, "vous ne pouvez pas remonter la chaîne". "On a un autre modèle", résume le politologue.

Penser selon un nouveau logiciel

Le jihadisme a déjà changé à plusieurs reprises de modèle. Celui d'Al-Qaïda d'abord, qui a trouvé son point culminant avec les attentats du 11-Septembre à New York. "Ben Laden donne des ordres à des gens" qui ensuite agissent seuls ou presque. C'est de là, d'ailleurs, que vient l'appréciation de loup solitaire. Mais ce modèle a ensuite laissé place à celui de Daech, fait de réseaux et de ramifications, capable de mettre sur pied une attaque comme celle du 13-Novembre.

Le problème étant que l'administration, et notamment les services de renseignement, ont eu un temps de retard. La catégorie de "loup solitaire" a été "utilisée pour parler de l'affaire Merah", rappelle Gilles Kepel. "En fait, Merah et sa famille étaient dans des réseaux. Le logiciel avec lequel on a pensé au départ était celui d'Al-Qaïda."

Le procès des attentas du 13-Novembre doit donc être l'occasion, outre évidemment de juger les accusés, de faire "une sorte de mise à plat de ce qu'a été cette phase du jihadisme initiée par Daech", explique le politologue. "Ce qui est très nouveau, c’est que la justice a décidé de faire appel à des universitaires qui n’ont rien à apporter sur le fond de l’instruction mais peuvent apporter des éléments de contexte. Ce procès est un fait total."