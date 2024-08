Un homme «entre la vie et la mort» après des violences à la Feria de Dax

Un homme de 25 ans est "entre la vie et la mort" après une violente altercation survenue tôt samedi matin durant les fêtes de Dax, a-t-on appris dimanche auprès du parquet, confirmant une information de France Bleu Gascogne.

Enquête ouverte pour "violences en réunion"

La victime, hospitalisée, a été rouée de coups par un groupe d'hommes "habillés en noir" et circulant à bord de deux voitures noires, a précisé le procureur de Dax Benoît Fontaine, qui a ouvert une enquête pour "violences en réunion". Trois autres personnes ont été légèrement blessées au cours de ces violences commises en marge de la fête dans une rue aux alentours de 05h00 samedi, a ajouté le parquet.

Un suspect a été placé en garde à vue et les autres sont recherchés par les autorités, qui ont lancé à un appel à témoins. Selon une source proche du dossier, "les auteurs vêtus de noir ne semblaient pas venus avec l'intention de faire la fête". La Feria de Dax est une fête populaire typique du Sud-Ouest, mêlant bars associatifs, musique et spectacles taurins. Elle rassemble jusqu'à 800.000 personnes, arborant une tenue rouge et blanche, durant cinq jours à la mi-août.

Plus de 270 policiers et gendarmes ont été mobilisés chaque jour pour sécuriser l'événement qui se clôture dimanche. La dernière agression mortelle durant ces fêtes remonte à 1996, lorsqu'un professeur d'anglais avait été tué par deux anciens élèves. Dans la région, en juillet, un homme de 58 ans était mort quelques jours après une violente altercation survenue lors des fêtes de Bayonne, déjà endeuillées en 2023 par l'agression mortelle d'un habitant du centre-ville.