Avec les forces de l'ordre mobilisées pour les JO de Paris, la feria de Dax s'adapte pour assurer sa sécurité

REPORTAGE

Le dispositif de sécurité inédit aux Jeux olympiques de Paris n'a pas fait que des heureux. Cette sécurisation poussée à l'extrême est forcément faite au détriment d'autres villes. En France, à Dax par exemple, où la feria bat son plein depuis mercredi, on a dû s'adapter pour accueillir les nombreux fêtards. Sur la place de la Fontaine Chaude, le lieu incontournable de la feria de Dax, Franck Hubert, le patron du Café de Bordeaux, situé en plein centre, va devoir fermer une heure plus tôt.

"Je suis comme Jacques, je suis fataliste. Après, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de personnel, on s'adapte", confie le gérant. Pour lui, la perte est à la marge. "Une heure ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement le bon déroulement des fêtes. Cela représente entre 3% et 5%, peut-être sur une journée. La population de Dax, c'est 22.000 habitants. Donc un établissement peut vendre entre 10.000 et 20.000 verres sur la journée. Mais peut-être certains peuvent faire 40 000 verres sur la journée", calcule-t-il.

Renforts zonaux

La mairie de Dax, elle, se retrouve amputée d'une partie des forces de l'ordre. Le maire, Julien Dubois, s'est aussi adapté. "En fait, on a eu moins de forces mobiles spécialisées dans le maintien de l'ordre, mais nous avons pu compenser par des renforts zonaux, c'est-à-dire des policiers d'autres départements qui sont venus renforcer les nôtres", décrit le maire.

"On a aussi embauché plus de vigiles pour pallier sur certains points l'absence de forces d'ordre public", complète-t-il. 800.000 participants venus de toute la France sont attendus pendant le week-end.