Un demandeur d'asile sauve une femme en danger et devient un héros en Isère

Un Guinéen de 20 ans, demandeur d'asile et commis de cuisine stagiaire dans une association à Autrans, en Isère, a sauvé une jeune femme qui se faisait agresser par un autre employé, déclenchant une vague d'éloges et de soutiens.

"Il ne faut pas toucher aux filles". Le 29 janvier au soir, sur son lieu de stage entamé en décembre dernier après deux mois de formation à l'Association pour la formation des ruraux aux activités de tourisme (Afrat), le jeune homme, orphelin et analphabète, est venu au secours d'une jeune femme qui se trouvait sous la menace d'un collègue pris de folie. En cuisine, l'individu s'était d'abord muni d'une scie à découper la viande, puis d'un couteau pour blesser grièvement la victime au visage. Alerté par des cris alors qu'il ramassait les assiettes des vacanciers dînant dans une pièce voisine, Mamoud Diallo s'est précipité sur lui et est parvenu à le maîtriser.

Malgré son petit gabarit, le demandeur d'asile est parvenu à maintenir l'individu, bien plus imposant, à l'éloigner de la victime, et à le calmer. "Il lui a dit 'Chef, il ne faut pas toucher aux filles'", a raconté le maire d'Autrans, Hubert Arnaud. Une fois la pression retombée, Mamoud Diallo et l'individu se sont remis au travail dans la cuisine, le temps que les pompiers et les gendarmes interviennent.

Les gendarmes appuient sa demande de régularisation. "Je pense qu'il l'a fait spontanément, sans réfléchir", a indiqué le maire, vantant ses qualités d'homme "discret, gentil, bosseur, agréable". "Je suis fier et content", s'est timidement livré Mamoud Diallo, reconnaissant avoir "pris des risques".

Lors des auditions dans cette affaire, Mamoud Diallo a dit "qu'il voulait rester en France, et qu'il était fier d'avoir défendu une Française comme son grand-père avait combattu pour la France lors de la Première Guerre mondiale". En France depuis un an, soutenu au quotidien par plusieurs Isérois, Mamoud Diallo aimerait être régularisé. "J'ai espoir", a-t-il confié. Les gendarmes ont appuyé sa demande auprès de la préfecture de l'Isère. "La collaboration s'est tellement bien passée qu'on considère qu'il a toute sa place parmi nous, et dans la durée", a-t-elle confié mardi au micro d'Europe1. Et d'ajouter : "On n'a pas encore de nouvelles, mais on sait que le préfet a pris le dossier en main et va directement contacter l'organisation de gestion des réfugiés à Paris pour voir dans quelle mesure il peut intervenir".