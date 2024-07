Un cartable peut en cacher un autre : une entreprise les recycle et leur donne une seconde vie

Qui dit vacances, dit préparation de la rentrée et achat du nouveau cartable ! Trop abîmé ou pas assez à la mode, de nombreux élèves jettent leur sac pendant l’été pour s’en acheter un nouveau. Ce qui n'est pas terrible pour la planète car les fibres textiles et le plastique qui les composent finissent incinérés. De plus en plus d’enseignes spécialisées dans les fournitures récupèrent ces vieux sacs pour les recycler ou les redistribuer à des associations s’ils sont en bon état. Europe 1 s'est rendue au magasin Cultura de Franconville, en région parisienne, qui travaille avec la start-up de recyclage Plaxtil.

Un bon d'achat en échange d'un cartable usagé

Liste de fournitures, stylo à la main, Christiana pousse la porte du magasin… À son bras, le vieux sac de son fils de 10 ans qu’elle dépose dans un bac. "C'est un sac déchiré, un peu usé... Je ne sais pas ce qu'il fait à l'école", rigole-t-elle. Un bon d’achat de dix euros est obtenu en échange, ce qui attire également l'œil de Fabrice, papa de Lisa en CE2. "Je trouve ça intéressant, on va en profiter. Ils sont repérés et on reviendra plus tard avec les anciens cartables pour récupérer les nouveaux", témoigne-t-il.

Plus de 7.000 cartables déjà collectés

L'enseigne a déjà collecté plus de 7.000 cartables. Tous ont été envoyés dans la Vienne à Olivier Civil, co-fondateur de l’entreprise de recyclage Plaxtil. "Tous les textiles, les cuirs, les mousses, vont être broyés et on va en faire des petites billes de plastique. Ensuite, ces billes seront envoyées chez un injecteur pour faire des objets à partir de cette matière", explique-t-il.

L'objectif est de passer d’une fourniture à une autre puisque ce sont des équerres, des règles et protège-cahiers qui prendront place dans les rayons l’année prochaine grâce à ces cartables recyclés.