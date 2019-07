Faut-il conserver les tomates au frigo ? Faut-il plonger un œuf dans l'eau pour savoir s'il est frais ? Tous les jours dans le Club de l'été, Olivier Poels propose son fact-checking culinaire

Un café court est-il plus fort qu'un café long ?

Non ! Si le café court à plus de goût, il contient pourtant moins de caféine. Tout simplement parce que le contact entre l'eau et le café moulu est plus court. Cela ne dure par exemple que quelques secondes avec une machine à expresso, alors que lorsqu'on utilise une cafetière à filtre, il met parfois trois à quatre minutes pour s'écouler. Il a donc le temps de s'imprégner beaucoup plus en caféine. Et cette différence est importante puisqu'elle peut varier du simple au triple. Donc, si on ne veut pas beaucoup de caféine, mieux vaut prendre un ristretto, plutôt qu'un café qui a coulé longuement.