Les épinards sont-ils très riches en fer ? Le chocolat a-t-il de réelles vertus pour la santé ? Tous les jours dans le Club de l'été, Olivier Poels propose son fact-checking culinaire.

Faut-il plonger un œuf dans l'eau pour savoir s'il est frais ?

Tout à fait ! C'est un test très fiable. Dans un œuf, il y a une toute petite poche d'air, contenue dans la partie la plus arrondie de l’œuf. La coque de l’œuf n'est pas totalement hermétique, elle est légèrement poreuse, alors l’œuf va se déshydrater au fur et à mesure du temps. Cette poche va grandir et à un moment, elle va devenir suffisamment grande pour permettre à l’œuf de flotter dans l'eau. Si c'est le cas, cela veut donc dire qu'il y a longtemps qu'il a été pondu.

L’œuf qui coule et va directement dans le fond : il est parfait et on peut le manger. Un œuf qui reste entre deux eaux : on peut le manger. Par contre, si un œuf remonte toute de suite, alors il est trop vieux et on ne va pas le manger.