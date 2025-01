Le café est bon pour la santé... mais avant midi, pourquoi ?

Saviez-vous que l'heure à laquelle vous prenez votre café à une incidence sur votre santé ? Figurez-vous qu'une étude de la Société Européenne de Cardiologie révèle que les bénéfices du café sur la santé existent uniquement pour ceux qui en consomment... avant midi.

C'est la première étude de grande ampleur sur les bienfaits du café en fonction de l'heure où il est bu : selon une étude de la Société Européenne de Cardiologie, les bénéfices de cette boisson sur la santé existent uniquement pour ceux qui en consomment... avant midi.

Les buveurs matinaux ont 31% de risques en moins de mourir d'une maladie cardiovasculaire

Les buveurs matinaux réduisent de 31% leurs risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire et le risque de décès, toute cause confondue, diminue de 16%. En revanche, chez ceux qui consomment du café tout au long de la journée, aucun bénéfice n'a été observé.

Le café agit sur les hormones présentes dans la matinée

Pour arriver à ce résultat, les données de 40.000 personnes ont été étudiées pendant 10 ans. Leur consommation de café, l'heure à laquelle ils le boivent et les causes des décès... Si les effets existent uniquement chez les buveurs du matin, c'est parce que le café agit sur les hormones présentes dans la matinée. "Le matin, on sécrète plus de cytokines, des hormones inflammatoires, donc les substances qui sont associées au café comme le magnésium, la vitamine B, des polyphénols ont cet effet anti-inflammatoire que l'on n'a pas en deuxième partie de journée", explique Claire Mounier-Vehier, cardiologue.

L'effet est observé à partir de deux tasses, avant midi. Il est recommandé de ne pas dépasser quatre expressos pour éviter les effets indésirables comme des troubles du rythme cardiaque.