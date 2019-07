Les épinards sont-ils très riches en fer ? Le chocolat a-t-il de réelles vertus pour la santé ? Tous les jours dans le Club de l'été, Olivier Poels propose son fact-checking culinaire.

Faut-il conserver les tomates au frigo ?

Non ! Et je suis souvent désolé d'aller chez des amis qui, au moment de préparer leur salade de tomates, les sortent du frigo en expliquant que c'est pour les conserver quelques jours de plus. Or, le frigo tue les arômes de la tomate. Une tomate se mange à température tempérée. Et ce qui est valable pour la tomate l'est aussi pour le melon par exemple !