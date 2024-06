Trophées Europe 1 de l'Avenir 2024 : découvrez tous les lauréats

Trophée de la mobilité, de la santé, de la proximité, ou encore le coup de coeur RSE du public... Le 20 juin, au cours d'une prestigieuse cérémonie s'est tenue la 9è édition des Trophées Europe 1 de l'Avenir. Découvrez tous les lauréats.

Trophée de l'Alimentation : Mûre

C’est en 2014 qu’Arnaud Dalibot ouvre son restaurant Mûre, une micro-cantine engagée, située dans le centre de Paris. Afin de se mettre totalement au vert, il décide, quelques années plus tard, de créer une ferme de 3 hectares en région parisienne. En 2022, il est rejoint par Bertrand Jelensperger, le fondateur de la plateforme de réservation La Fourchette, dans le but de faire pousser ce modèle de resto-ferme dans toute la France.

La grande majorité des légumes (75%) utilisés dans la cuisine de ce restaurant proviennent de la ferme située à 30 km, au cœur de la Seine et Marne. Courgettes, tomates, basilic… Au total, 140 variétés de fruits et de légumes sont plantées et récoltées à la main. La ferme du restaurant dispose même d’un poulailler pour fournir des œufs et de l’engrais. Les recettes et menus du restaurant sont prévus une semaine à l’avance en fonction de la récolte de la ferme.

Le restaurant est ouvert tous les jours en semaine. Des menus totalement végétariens sont proposés les lundis, mercredis et vendredis. Un plat de viande est présenté les mardis et un autre à base de poisson les jeudis. L’idée c’est de réduire la part de la viande dans les menus que l’on propose ici pour une raison évidemment écologique et pour montrer qu'on peut cuisiner de façon gourmande, avec beaucoup de légumes

L’an dernier, deux nouvelles cantines Mûre ont ouvert à Paris. L’objectif est d’ouvrir de nouvelles adresses avec cet écosystème vertueux et circulaire.

Trophée de la Santé : SquareMind

Ingénieurs de formation, Ali Khachlouf et son associé Tanguy Serrat ont la conviction que la robotique et l’intelligence artificielle peuvent rendre la médecine plus précise. "On s’est rendu compte qu’en dermatologie, le médecin utilise encore un dermatoscope, une loupe inventée il y a plus de 30 ans pour examiner les grains de beauté. SquareMind permet de rendre les examens cutanés plus efficients".

Après 4 années de recherche, la start-up a développé une intelligence artificielle capable de numériser, à l’aide d’un bras robot qui navigue autour du corps, l’intégralité de la peau d’un patient en très haute résolution. Cette numérisation, en seulement quelques minutes, a l’avantage de créer un historique de la peau du patient et de pouvoir suivre son évolution dans le temps. Entre deux visites médicales, le médecin peut facilement observer l’apparition de nouveaux grains de beauté ou des changements cutanés.

Ce robot a donc pour but de faire gagner du temps aux dermatologues et de détecter plus facilement des pathologies de la peau. La machine SquareMind sera prochainement déployée dans les cabinets privés et les centres médicaux.

Trophée de l'Environnement : Nénufarm

C’est en 2020 que Lucas, Vincent et Victor imaginent leur premier modèle d’aquarium potager. Ces trois amis Toulousains, passionnés de nature, se sont rencontrés sur les bancs de l’école. Aquariophiles pour deux, horticulteur pour l’autre, ils se sont lancés dans ce projet d’aquarium potager. Le Nénufarm est un véritable écosystème naturel qui associe un monde aquatique (l’aquarium) et un monde végétal (un potager).

Il fonctionne comme un lac ou une rivière. Les déchets des poissons sont transformés en nutriments pour faire pousser les plantes. Et, ces dernières filtrent naturellement l’eau des poissons. C’est un véritable cycle vertueux qui supprime l’entretien et évite le gaspillage d’eau. Selon les fondateurs, ce type d'aquarium permettrait d’économiser la consommation en eau d’une ville de 30 000 habitants à l'année. "Il faut savoir que l’eau n’est jamais polluée donc pas besoin de la changer" ajoute l’un des cofondateurs.

À l’image des lacs et des rivières, l’Aquarium Potager reproduit le cycle de l’eau permettant ainsi de créer un subtil équilibre entre vie végétale et animale. L’aquarium permet la pousse de plusieurs aromates dans le potager comme le basilic, la ciboulette ou la menthe. 100% français, cet aquarium est livré en kit depuis l’Occitanie. Il suffit de l’installer et le brancher. La start-up espère commercialiser son "Nénufarm" en jardinerie cette année.

Trophée de l'Éducation : Glaaster

Il y un an, Antoine faisait part, à ses amis Baptiste et Forrest, de ses difficultés durant sa scolarité à cause de sa dyslexie. Les trois amis se sont donc associés pour aider les enfants à gommer ce handicap. Glaaster est une intelligence artificielle qui permet d’adapter un texte à un enfant souffrant de trouble dysléxique.

"Les enfants "dys" doivent faire deux fois plus d’effort pour suivre le rythme scolaire et les devoirs à la maison, le soir, double aussi la charge de travail de l’enfant et des parents. Avec Glaaster, on voulait alléger cette charge". Il suffit de transférer les fichiers numériques (documents Word, pdf, Photographies etc) dans l’application Glaaster et ils apparaissent de façons différentes à l’écran.

Afin de faciliter la lecture, l’intelligence artificielle écarte certaines lettres entre elles ou les surligne en couleur, notamment celles qui se ressemblent. Selon l’un des cofondateurs “le fait de changer les formes des lettres permet de créer des nouveaux schémas neuronaux et d’aider le cerveau à associer les lettres correctement”.

Cette innovation, développée avec des neuropsychologues et des orthophonistes, redonne aux enfants "dys" le goût de la lecture. Pour motiver l’élève, Glaaster transforme les devoirs en jeu. Chaque exercice réalisé permet à l’enfant de gagner des points qu’il peut convertir en cadeaux sur la plateforme. L’application, destinée aux enfants scolarisés en primaire et au collège, est disponible à partir de 25 euros par mois.

Trophée de la Proximité : Fairme

Son premier rêve était d’être éleveur de cochons. Après des études en droit de l'économie, Nathan Freret s’associe à quatre de ses amis pour lancer Fairme. Installée directement dans la ferme, cette usine miniature, de la taille d’un conteneur maritime, permet de transformer, sur place, le lait, encore chaud en produits laitiers.

"Notre atelier, branché directement à la salle de traite, permet de transformer le lait, encore chaud, en yaourts, fromages ou encore crèmes fraîches". En passant commande via l’application, les produits laitiers sont livrés à l’aide de vélo-cargo ou de véhicules électriques. Les produits sont distribués dans un rayon de 90 kilomètres maximum de la ferme. Grâce à des machines automatiques, il est même possible de venir acheter directement les produits laitiers dans la ferme. Un QR code permet la réception de la commande dans l’atelier.

Les machines Fairme sont plus petites que celles utilisées par les grands industriels et demandent ainsi moins d’énergie pour fonctionner. Quant à l’éleveur, il ne dépense pas un centime. Les équipes de Fairme s'installent dans l’exploitation et le rémunère 1,5 à 2 fois le prix du marché du lait.

La start-up grenobloise, qui a débuté son développement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, entend commercialiser ses ateliers dans toute la France dans les années à venir.

Revivez la cérémonie des Trophées Europe 1 de l'Avenir 2024 :

Trophée International : Skyted

C’est à Toulouse que Stephan Hersen, le fondateur de Skyted, a conçu ce masque pour téléphoner sans être entendu. Cet ancien cadre chez Airbus a quitté son poste durant la crise sanitaire pour se lancer dans l’entreprenariat. "Je me suis demandé comment faire pour que 300 personnes passent simultanément un appel téléphonique sans déranger leurs voisins".

La start-up a travaillé en partenariat avec l’Onera (Office national d’études et de recherches aérospatiales) pour développer ce masque silencieux. En miniaturisation le système antibruit des réacteurs d’avion, Skyted a développé un masque capable d’absorber la voix et les bruits extérieurs. Cette innovation permet ainsi aux utilisateurs d’avoir des conversations téléphoniques privées… Mais en public.

Comme un masque chirurgical, il englobe le menton, la bouche et le nez. Une fois porté, le masque se connecte au smartphone ou à un ordinateur via un système Bluetooth et absorbe totalement la voix de l’utilisateur. Il peut téléphoner sans déranger ses voisins et sans être entendu.

Ce bijou technologique n’est pas réservé qu’aux hommes d’affaires qui voyagent mais peut aussi servir aux salariés qui travaillent en open space et au personnel de l’armée. L'entreprise toulousaine a lancé, cette année, la commercialisation de ce masque. Comptez 250 euros pour l'acquérir.

Trophée Mobilité : Kevin Speed

Laurent Fortune est cheminot depuis 25 ans. Il y a 3 ans, il s’est lancé dans l’entrepreneuriat pour lancer Kevin Speed et a pour ambition de moderniser le ferroviaire en France. Le TGV a été conçu dans les années 1980 pour répondre aux besoins des hommes d’affaires. Conséquence, les trains se sont peu arrêtés dans les gares des villes moyennes alors qu'au Japon ou en Allemagne par exemple, on dessert les villes qui sont situées le long des lignes à grande vitesse.

Kevin Speed c’est un train qui va à 300 km/h et qui s'arrête dans les gares intermédiaires qui sont très peu desservies, comme Le Creusot, Vendôme, Meuse ou la gare de Lorraine TGV.

Ce sera un TGV avec un seul étage pour faciliter la montée et descente et équipé de deux fois plus de portes que les TGV classiques pour monter et descendre plus rapidement. Également, ce train sera doté d’une motorisation répartie qui permettra d'accélérer et de freiner plus rapidement pour perdre moins de temps lorsqu’on s’arrête.

La compagnie Ferroviaire apporte une solution écologique. Selon son fondateur, Kevin Speed permettrait d’économiser chaque année 140 000 tonnes de CO2 par rapport à la voiture. Afin d’inciter les habitants ruraux à l’utiliser, Kevin Speed promet un service à un prix très bas. Son offre de trains, baptisée "ilisto", sera disponible à partir de 3 euros le trajet de 100 km en heures creuses. Le premier train est prévu en 2026.

Trophée coup de coeur RSE des auditeurs : Protect your glass

Un couple de Rouennais est à l’origine de cette start-up. Manon Hrebicek est étudiante en école de commerce et Charly Boissée est gendarme. Ils ont été confrontés au phénomène de soumission chimique lors de soirées étudiantes en boîte de nuit. Plusieurs de leurs amies ont été droguées. Ils ont donc cherché un moyen pour se protéger de ce phénomène. C’est une entreprise qui fabrique des outils pour protéger les jeunes du phénomène actuel de la soumission chimique lors d’évènements festifs.

La start-up commercialise un chouchou anti-drogue. C’est un accessoire pour cheveux qui contient une protection en tissu à l'intérieur. Ce tissu, équipé d’un élastique, va servir à recouvrir et protéger son verre. Notre but est de sensibiliser et de protéger les jeunes de la soumission chimique lors de soirées festives ou en boîte de nuit.

Le tissu est équipé d’un trou pour insérer une paille, ainsi on garde son verre protégé durant toute la soirée. Les chouchous sont lavables et sont vendus une dizaine d’euros.