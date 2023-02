Fairme, le premier atelier autonome de transformation laitière, réinvente la ferme

Au Salon de l'Agriculture, vous pourrez rencontrer des éleveurs passionnés, voir des animaux fascinants et découvrir des innovations technologiques. Après deux ans et demi de recherche et de développement, Fairme fait son apparition pour la première fois au Salon de l'Agriculture.

Une révolution à la ferme

Fairme, est le tout premier atelier autonome de transformation laitière. Au Salon de l'Agriculture, un grand cabanon en bois de la taille d'un conteneur maritime est exposé. Le toit est recouvert de panneaux solaires et il est impossible de voir ce qu'il se cache à l’intérieur. Seule une petite vitrine permet d’apercevoir les produits laitiers en vente.

"À l'intérieur de cet atelier autonome, nous avons tout un ensemble de modules qui reproduisent les gestes traditionnels. On va vraiment avoir des bras robotisés qui vont pouvoir attraper des éléments et déplacer la matière. Mais on a aussi tout un ensemble de capteurs qui nous permettent d'analyser la température, la quantité de protéines, de matières grasses pour pouvoir faire aussi bien un yaourt, un fromage blanc ou une tomme", explique Loïc Lecerf, 42 ans, l’inventeur de Fairme.

Une centaine de fermes équipées l'an prochain

Un peu plus loin dans les allées du salon, cette invention ne semble pas faire l'unanimité, certains éleveurs comme Violaine redoutent la robotisation. "Arriver le matin avec le lait de la traite et à la fin d'avoir fait des yaourts, du beurre, de la crème fraîche, c'est très gratifiant, c'est dommage de confier ça à des robots !"

Fairme fera son premier test grandeur nature près de Grenoble dans quelques semaines. Il devrait équiper une centaine de fermes d'ici l'an prochain.