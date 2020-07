Trois plateformes pour apprendre différemment une langue étrangère

Beaucoup de Français s'y sont essayés pendant le confinement, avec davantage de temps passé à la maison : apprendre une langue étrangère depuis son salon requiert une grande motivation pour ne pas abandonner aux premières difficultés. Mais derrière les sites incontournables comme Babbel ou Duolingo, il existe des plateformes pour parvenir à s'immerger dans une langue, en recherchant une famille d'accueil, en hébergeant une personne étrangère ou en se focalisant sur les ressemblances du russe, de l'italien ou de l'espagnol avec le français. Tour d'horizon dans La France bouge, mardi, sur Europe 1.

Linguifamily, une outil pour trouver une famille d'accueil

Linguifamily est une plateforme pensée pour trouver une famille d'accueil sans intermédiaire afin de pratiquer une langue, "pour les étudiants de 7 à 77 ans". "C'est une façon de partir en séjour linguistique tout à fait différente", affirme Agnès Barbault, la fondatrice. On peut rentrer en contact avec une famille d'accueil, "en France ou à l'étranger", afin d'échanger avec elle "pour organiser un contre-séjour linguistique".

Les familles d'accueil présentes sur le site sont complètes pour le mois d'août, mais il est possible de procéder à un séjour pour le mois de septembre et les prochaines vacances, souligne Agnès Barbault. "Vous allez sur la plateforme et vous cherchez une destination ou une langue que vous souhaitez apprendre. Il y a des profils de familles qui s'affichent et il est possible d'entrer en contact avec elles", explique la fondatrice de la plateforme mise en ligne en janvier.

TalkTalkbnb, un échange entre hébergement et pratique de la langue

Le principe de TalkTalkbnb est plutôt simple : on propose un hébergement à une personne étrangère en échange de la pratique de sa langue, ce qui permet "une réciprocité", vante Hubert Perdereau, fondateur du site lancé en 2015.

Selon ce traducteur de formation, "cela va plus loin que la pratique linguistique" avec la possibilité pour les adultes de "s'immerger" dans une autre langue sans avoir à passer des semaines voire des mois à l'étranger. Dans le même temps, le voyageur sera lui "en immersion culturelle chez les locaux". Le site est par ailleurs gratuit "dans les deux sens" et compte aujourd'hui "50.000 inscrits dans 160 pays environ".

Speekoo, un voyage virtuel basé sur les ressemblances entre langues

Contrairement à Linguifamily et TalkTalkbnb, Speekoo ne propose pas de rencontrer d'autres personnes. Le principe repose sur un apprentissage basé sur les ressemblances entre langues. "On va plus rapidement que quand on est enfant, car on a déjà une logique et pas besoin de reconstruire", explique Étienne Genvrin, le fondateur, qui a dû bâtir 36 schémas différents.

Autrement dit, "si on apprend l'allemand, les professeurs enseignent qu'il y a trois cas, le masculin, le féminin et le neutre, que l'on ne connaît pas", explique Étienne Genvrin, dont la plateforme rassemble aujourd'hui "près d'un million d'utilisateurs", contre seulement "300.000 en mars". "Notre approche est de faire en sorte qu'il n'y ait plus le neutre. On va enseigner l'allemand comme si c'était du français. Le neutre va arriver bien plus tard dans le processus d'apprentissage, lorsque vous aurez suffisamment de confiance en vous pour passer aux choses sérieuses."