Près de 1.100 kilomètres de ralentissements ont été recensées au pic de la journée. La plupart d'entre vous sont partis sans trop stresser sur le risque de cambriolage de leur domicile. Dans plusieurs quartiers résidentiels de Toulouse, le dispositif "Voisin référent" a été mis en place conjointement par la mairie et la police nationale depuis six ans et il porte ses fruits.

Pour permettre à chacun de partir en vacances sans craindre un cambriolage de son domicile, la mairie de Toulouse et la police nationale ont mis en place le dispositif "Voisin référent" depuis six ans maintenant. À l'entrée des rues du quartiers Saint-Cyprien, des panneaux "participation citoyenne", "lutte contre les cambriolages" sont visibles et même des autocollants sont présents sur les boîtes aux lettres des personnes qui font partie de ce dispositif.

20% de cambriolage en moins dans ce quartier

"On les a eu il y a quelques mois. Ça alerte les personnes qu'on entre dans un quartier où il y a de la vigilance citoyenne". Sylviane est référente dans son quartier depuis cinq ans. Un engagement depuis qu'elle s'est elle-même fait cambrioler : "J'ai créé un groupe WhatsApp et quand il y a un problème qui se passe, ça peut être des casses de voitures, ça peut être quelqu'un qui traîne un peu trop souvent dans des impasses, on s'alerte et le référent est en lien direct avec la police", explique-t-elle.

"Dans notre rue, un type est passé, il essayait d'ouvrir les maisons, il est entré. La personne qui habitait dans la maison a eu le temps de nous le signaler et quelques temps après temps après l'individu a été arrêté". La police constate 20% de cambriolage en moins dans ce quartier grâce au dispositif.

Il est aussi garant de tranquillité pour les habitants, selon l'élu à la mairie de Toulouse, Maroua Bouzeida : "Ils se sentent rassurés d'avoir cette chaîne humaine. Une veille d'ultra proximité et surtout ce qui leur plaît le plus, c'est la réactivité". Environ 240 Toulousains sont référents sur la métropole.