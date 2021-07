Trois idées de plats rapides pour un repas à l'improviste

Dans l'émission La Table des bons vivants, Laurent Mariotte, accompagné de Charlotte Langrand et Olivier Poels, nous livre ses astuces pour réaliser des repas à l'improviste sans se prendre la tête que l'on soit cinq ou dix. Tout en prenant soin de choisir des produits de saison qui fleurent bon l'été.

L'incontournable et efficace salade de pâte

Pour Charlotte Langrand, l'efficacité rime avec pâte. "Si les amis débarquent à l'improviste, je dégaine la salade de pâte", explique la chroniqueuse. "Souvent, j'opte pour des pennes que je mélange avec du gingembre, du citron, du parmesan et de l'huile d'olive. J'aime mettre plein d'herbes aussi pour assaisonner". Et pour les plus gourmands, rien ne vous interdit d'ajouter du jambon ou des morceaux de poulet pour plus de consistance.

Autre astuce de notre chroniqueuse : mettre les invités à contribution. "Dans ces moments-là, du coup, on réalise des roulés de ricotta et de bresaola avec de la roquette." Un bon moment de convivialité.

Caviar d'aubergine pour le chic

Si comme Olivier Poels, vous avez toujours un tas de légumes, vous pouvez opter pour un caviar d'aubergine par exemple. "On fait brûler les aubergines dans le four, on écrase ça à la fourchette avec un petit jus de citron et un peu de coriandre" énonce-t-il. "Et on tartine ça sur du pain de campagne, on est bien."

Jambon et burrata pour un air d'Italie

Enfin pour Laurent Mariotte, on s'inspire de la cuisine italienne en proposant jambon et burrata accompagnés d'un melon. "Ce sont des incontournables de l'été, une belle burrata et un jambon sec avec du melon", explique Laurent Mariotte. "Vous pouvez mettre un filet d'huile d'olive." Et si vous avez la chance d'être dans une région qui propose du jambon ou du melon, n'hésitez pas à favoriser le circuit court en prenant des produits locaux.