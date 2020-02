Pourquoi Ophélie David a signé la tribune de sportifs pour soutenir les victimes d'abus sexuels

"Il est temps de donner de la voix", clament 54 championnes et champions de haut niveau, membres de la Commission des athlètes de haut niveau du comité national olympique et sportif français, dans une tribune publiée dans Le Parisien. Leur objectif : dénoncer les violences sexuelles dans le sport, depuis les récents témoignages d'abus et de viols, entre autres dans le monde du patinage. "Ces révélations réveillent notre colère", écrivent-ils. Parmi eux, la star du judo Teddy Riner, la patineuse Nathalie Péchalat, l'ancienne boxeuse médaillée olympique Sarah Ouhramoune ou encore Ophélie David, championne du monde de ski cross et l'une des rédactrices du texte.

"Cela a été le coup de détonateur. Quelque chose couvait et on a réagi, sans doute un peu comme le grand public, avec beaucoup d'effroi en apprenant les ramifications que pouvaient avoir ces prédateurs", confie Ophélie David. "On s'est dit qu'en tant que sportifs de haut niveau, on devait prendre la parole parce qu'on avait été ces jeunes enfants en club et que la solution, le vaccin, c'était d'en discuter, de faire tomber les masques".

Briser le silence

"A tous, ne laissons pas le mur du silence se reconstruire", appelle donc la sportive, rejointe en ce sens par la boxeuse Sarah Ouhramoune, pour qui "ça suffit, c'est trop. Beaucoup de personnes étaient au courant... Cette inaction, le fait de tout étouffer et de laisser faire, vraiment, j'en ai froid dans le dos. Il faut que ça s'arrête. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse encore une fois étouffer ce qui se passe et continuer à fermer les yeux."

Les signataires de la tribune proposent entre autres des cellules d'écoute, plus de formation et de sensibilisation dans les clubs.