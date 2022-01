Trente ans du crash du Mont Sainte-Odile : une douleur toujours vive pour les familles

Ce 20 janvier a marqué les 30 ans du crash aérien du Mont Sainte-Odile , en Alsace, en 1992. Ce soir-là, à 19h20, le vol 148 d’Air Inter, en provenance de Lyon et à destination de Strasbourg-Entzheim s’écrase, en amorçant son atterrissage, à 800 mètres d’altitude. Sur les 96 passagers et membres d’équipages, 87 personnes sont tuées, neuf autres en réchappent. Ce dimanche, les familles de victimes et les survivants se retrouveront pour une cérémonie d’hommage sur les lieux de la catastrophe. Trente ans après, aucun d'entre eux n'a oublié.

"Trente ans, c’était hier" pour les familles

Bernard Laumon, le président de l’association Echo (Entraide de la catastrophe des hauteurs du Sainte-Odile) qui regroupe les familles des victimes et les rescapés, a perdu son frère dans le crash du Mont Sainte-Odile il y a 30 ans. Pour lui comme pour les autres, le souvenir de ce 20 janvier 1992 reste intact. "C’est notre 11 septembre à nous", résume-t-il. "On se souvient exactement dans quelles circonstances on a appris le crash, ce qu’on faisait juste avant, ce qu’on a fait dans les minutes et les jours qui ont suivi. Personne n’a oublié. Tout le monde considère que 30 ans, c’était hier", poursuit-il.

Les secours ont mis plus de quatre heures à arriver sur place

Certaines douleurs sont toujours particulièrement vives, notamment le fait que ce soir-là, les secours ont mis énormément de temps à arriver sur place. "Il a fallu plus de quatre heures pour que le premier militaire arrive sur les lieux, averti par des journalistes et des forestiers", se souvient Bernard Laumon. "On comprendra et on admettra d’autant moins qu’aujourd’hui on parle de neuf rescapés, mais il y avait six personnes de plus qui ont survécu au crash et qui sont décédées dans cet intervalle. La justice a reconnu que deux d’entre elles auraient pu être sauvées si les secours étaient intervenus deux heures plus tôt. C’est impossible à digérer", conclut-il avec émotion.

La catastrophe aérienne a également donné lieu à un interminable feuilleton judiciaire. Les familles ont dû attendre 14 ans pour qu’un premier procès puisse avoir lieu, en 2006. Finalement, la justice n’a désigné aucun coupable et n’a versé aucune indemnité aux proches.