Train, avion... Ce qu'il faut savoir avant de prendre les transports avec le pass sanitaire

DÉCRYPTAGE

Après sa validation par le Conseil constitutionnel, l'extension du pass sanitaire va entrer en vigueur lundi prochain. Il faudra ainsi le précieux sésame pour se rendre dans un restaurant ou dans un bar exemple. Mais aussi pour prendre les transports de longue distance. Un QR code valide sera donc nécessaire pour monter dans un avion ou prendre un train pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Cela "apporte une sécurité, incontestablement, aux usagers", a réagi le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Bruno Gazeau, vendredi sur Europe 1.

Des contrôles à quai, dans les trains ou à leur descente pour la SNCF

Si vous vous rendez en gare ou dans un aéroport lundi matin, il faudra donc vous munir de votre titre de transport, d'un masque et de votre pass sanitaire, en version numérique ou papier. Pour le train, des contrôles pourront être réalisés à quai, à bord du train ou à sa descente. Dans les aéroports, la mise en place du pass sanitaire ne changera en revanche pas grand-chose. Les compagnies aériennes effectuaient déjà des contrôles depuis plusieurs semaines pour les vols internationaux. Le pass sanitaire sera contrôlé à l'embarquement. Pour le moment, la compagnie aérienne Air France ne prévoit pas d'allongement des temps d'embarquement.

La SNCF va essayer, elle, de fluidifier au maximum les contrôles pour éviter justement d'allonger les temps d'attente. Il y a quelques jours, le transporteur a prévenu qu'il y aurait des contrôles massifs. C'est un défi majeur pour l'entreprise ferroviaire : il y a entre 300.000 et 400.000 voyageurs par jour au cœur de l'été dans ses trains.

Des "gilets bleus" dans les bars

Pour le surmonter, une grande campagne de communication est prévue dans les gares, avec des annonces sonores et des stands d'information. Sont aussi prévus des barnums de pharmacie pour des tests de dernière minute. En plus des traditionnels "gilets rouges" qui informent les voyageurs sur leur trajet, des "gilets bleus" seront déployés pour expliquer comment faire avec le pass sanitaire. Ces derniers "seront capables de valider votre titre de transport et en même temps votre pass sanitaire", a précisé Bruno Gazeau.

Il a aussi précisé que ces "gilets bleus" pourront délivrer, dans le cadre d'une expérimentation, un bracelet à usage unique. "Si vous avez fait ça 20 minutes ou une demi-heure avant de prendre le train, vous pourrez passer les barrières de contrôle en ne perdant pas le temps de la recherche de votre QR Code sur votre téléphone, simplement en présentant votre bracelet", a-t-il expliqué.

En cas d'absence de pass sanitaire, le billet peut être échangé ou remboursé sans frais. En revanche, si une personne choisit de tout de même monter à bord d'un train sans pass sanitaire, elle risque une amende de 135 euros.