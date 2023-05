Trafic de stupéfiants : tout comprendre à l'alerte à l'héroïne frelatée en région parisienne

C'est une course contre-la-montre à la brigade des stupéfiants. Selon les informations d’Europe 1, au total, l’Agence régionale de santé (ARS) a recensé 23 cas d’overdoses non mortelles à l'héroïne frelatée dans le nord parisien, ces dernières 48 heures. L’alerte est prise au sérieux car plusieurs consommateurs en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine ont dû tout de même être pris en charge par les secours. La police judiciaire parisienne enquête et tente de remonter la piste du dealer.

Une héroïne de plus en plus pure

Tout a commencé mardi après-midi à Colombes. Deux hommes et une femme âgés d’une cinquantaine d’années sont retrouvés inconscients dans leur appartement après avoir consommé de l’héroïne. Trente minutes plus tard à Gennevilliers, un homme de 60 ans et une femme de 40 ans, inertes dans leur voiture, sont secourus par les pompiers. Et la même scène s'est produite quasiment au même moment, à La Courneuve.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’héroïne pourrait provenir d’un dealer nouvellement installé à Saint-Denis, sachant que le prix du gramme s'élève à 30 euros. La drogue saisie est en train d’être analysée, et il existe deux possibilités : soit elle a été coupée avec un produit toxique, soit l’héroïne était trop pure.

C’est d’ailleurs un phénomène qui inquiète les policiers. En dix ans, le taux de pureté de l’héroïne saisie par les forces de l’ordre a été multiplié par trois, passant de 7,2% en 2012 à 20% en 2022. L'année dernière, 1,4 tonnes ont été interceptées par les forces de l'ordre sur le territoire (89% sur le vecteur routier, 9% sur des passages par le vecteur aérien), soit 8% de plus qu'en 2021.