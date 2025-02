Trafic de drogue : treize personnes mises en examen lors d'une opération franco-espagnole

Le parquet de Rennes a annoncé ce lundi dans un communiqué la mise en examen de treize personnes après un vaste coup de filet contre des trafiquants de drogues qui "alimentaient" la Bretagne. Les polices espagnole et française ont coopéré afin de saisir 151 kg de drogue, pour une valeur estimée à 2,5 millions d'euros.

Une "organisation criminelle particulièrement structurée"

Quelque 151 kg de drogue, pour une valeur estimée à 2,5 millions d'euros, et environ 250.000 euros ont été saisis en France et en Espagne, où trois laboratoires de cocaïne ont également été démantelés, a écrit dans un communiqué le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet.

L'opération, qui a eu lieu le 28 janvier simultanément dans les deux pays, aura mobilisé 155 personnes, dont le GIGN, et a abouti à la mise en examen de neuf hommes et quatre femmes, âgés de 25 à 45 ans, selon Frédéric Teillet. Neuf ont été placés en détention provisoire et quatre sous contrôle judiciaire. "Les membres actifs du réseau et leurs revendeurs ne sont pas particulièrement connus de la justice", a précisé le procureur.

Les trafiquants de stupéfiants disposaient "d'une base logistique en Espagne pour alimenter la Bretagne", a-t-il ajouté. Il s'agissait d'une "organisation criminelle particulièrement structurée et organisée avec des méthodes sophistiquées de préparation et d'exécution des convois" amenant la drogue en Bretagne, a souligné le magistrat.

"Le réseau importait des stupéfiants (cannabis, cocaïne, drogues de synthèse) depuis Malaga, par voie routière", a-t-il précisé. "Le réseau louait par ailleurs dans le Sud de l'Espagne une maison isolée, lui permettant de conditionner et charger en toute discrétion les produits avant de les acheminer en France." Seize véhicules ont ainsi été saisis par les autorités judiciaires en France.

"Cette opération témoigne de l'efficacité de la coopération européenne dans la lutte contre le trafic de stupéfiants", s'est félicité Frédéric Teillet, indiquant que les agences de l'Union européenne en charge de la coopération policière et judiciaire, Europol et Eurojust avaient été sollicitées.