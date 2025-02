Marseille : un point de deal s'installe à côté d'une école, le maire du secteur appelle le préfet à agir

Article Suggestions

Des dealers se sont installés près d'une école du quartier de Saint-Mauront, à Marseille, pour le plus grand désespoir des parents d'élèves et du corps enseignant. Et alors que le maire de l'arrondissement a envoyé une lettre au préfet pour lui demander d'agir, du côté des parents, on appelle surtout à un changement d'action face au trafic de drogue.