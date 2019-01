Trafic brièvement interrompu sur la ligne R du transilien… en raison d’un dromadaire sur les voies

Il se baladait tranquillement sur le voies. Jeudi matin, le trafic de la ligne R du transilien a été brièvement interrompu entre 9h10 et 9h44 à cause de la présence d'un dromadaire sur les voies entre Melun et Montargis. "Le trafic a repris au ralentis à partir de 9h44", précise le service communication de la Ligne R de la SNCF joint par Europe 1. Dans un premier temps le compte Twitter de la Ligne R de la SNCF annonçait que l’intrus était un lama.

Bonjour à tous, le lama qui s’avère être un dromadaire (on est formels vu la photo du suspect) ne déambule plus sur les voies. La circulation a pu reprendre. pic.twitter.com/pUgFzkG8ER — Ligne R SNCF (@LIGNER_SNCF) 17 janvier 2019

"Meilleure raison d'être en retard au boulot". Cette "info trafic" originale a particulièrement amusé les internautes. Sur Twitter, ils sont nombreux à s'être laissés aller à des commentaires. "J'ai bien lu, un lama ?", se demande Rachel. "Meilleure raison d'être en retard au boulot", se régale également l'animatrice Jennifer Padjemi sur son compte Twitter.

Serge le lama: le retour https://t.co/BkJMFPPxNf — Blueberry (@destaltiago) 17 janvier 2019