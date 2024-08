Trafic : Bison Futé voit rouge dans le sens des retours des vacances

La fin de l’été approche et cela se ressent sur les routes. Les congés scolaires se termineront dans une semaine et l’essentiel des flux routiers concerneront les retours des régions côtières vers les grandes villes où la circulation sera difficile au niveau national.

Une circulation difficile dès vendredi

Ce vendredi, dans le sens des retours, la circulation sera particulièrement difficile dans la vallée du Rhône sur l’A7, sur la côte méditerranéenne sur l’A8 et l’A9. Du côté du Massif central, les routes seront encombrées sur l’A75. Dans le Sud-Ouest, des difficultés pourraient être observées sur les autoroutes A63 et A10 entre Bordeaux et Poitiers. Ces difficultés débuteront dès le milieu de la matinée et pourront se poursuivre jusque tard dans la soirée.

En Île-de-France, après une matinée calme, les premiers ralentissements liés aux retours pourraient apparaître dès le début de l’après-midi sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la commune de Wissous et sur l’autoroute A6, entre les communes de Corbeil-Essonnes et de Wissous.

À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours et les trajets travail-domicile rendront la circulation difficile, notamment sur les radiales pour accéder au périphérique et à l’A86, notamment sur les axes dont une voie reste réservée pour les jeux olympiques et paralympiques. La circulation sera dense jusque tard dans la soirée.

Des retours importants samedi vers l'Île-de-France

Samedi, même refrain. La circulation sera difficile dans le sens des départs dans le Sud-Est sur les autoroutes A7, A8 et A9. Dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national. Les principaux axes de déplacement du pays seront congestionnés. En particulier, des difficultés importantes sont attendues dans le quart Sud-Est sur les autoroutes A7, A9 et A75 essentiellement et sur la façade Ouest avec l'A63, l'A10, et la N165.

Pour l'Île-de-France, les retours seront importants. Les premiers ralentissements pourraient apparaître dès la fin de matinée sur l’autoroute A10 entre Janvry et Wissous et sur l’autoroute A6 entre Corbeil-Essonnes et Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs pourraient être enregistrées, notamment sur les radiales aux portes de Paris pour accéder au périphérique et à l’A86. La circulation sera dense jusque tard dans la soirée.

Une circulation toujours compliquée dans le sens des retours dimanche

La circulation dimanche restera dense dans le sens des retours. Les ralentissements devraient débuter dès le milieu de la matinée, principalement sur les autoroutes A10, A9 et A75. L’autoroute A7 devrait quant à elle être très encombrée du début de la matinée jusqu’en début de soirée.

Dans le département, en Île-de-France, les retours des congés de l’été, ajoutés à ceux du week-end, seront importants. Les autoroutes A10, A6 et l’A13 concentreront ces difficultés, entre le début de l’après-midi et la fin de la soirée. Les trafics attendus aux différentes barrières de péages augurent des temps de passages relativement importants.