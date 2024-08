Trafic : Bison Futé voit rouge pour les départs et les retours pour ce week-end

Week-end chargé à prévoir sur les routes de l'Hexagone. Les samedi 17 et dimanche 18 août, classés rouges au niveau national, conséquence du week-end d'Assomption, et même noir dans un quart nord-ouest du pays pour samedi.

Un trafic dense sur l’ensemble des axes samedi

Dans le sens des départs, le trafic sera dense sur l’ensemble des axes, tout au long de la journée. Des difficultés pourraient apparaître en direction de la Normandie (A13), des régions de l'Ouest (A84, N165, A11), de l’Espagne (A10, A63), tout comme sur les autoroutes traversant le massif central (A75), la vallée du Rhône (A7) et la façade méditerranéenne (A9).

>> À LIRE AUSSI - Pourquoi fait-il particulièrement chaud dans les grandes villes ?

Dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national. Le trafic sera très dense du début de la matinée jusque tard dans la soirée, au départ des régions de l’Ouest et notamment sur l'A10 et l'A11, et de la façade méditerranéenne sur l'A7, l'A8 et l'A9. "En Île-de-France, les débits attendus aux différentes barrières de péage seront conséquents. Des difficultés de circulation devraient être enregistrées entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée", détaille Bison Futé.

Un sens des retours classé rouge au niveau national dimanche

Dans le sens des départs, la région Auvergne-Rhône-Alpes connaitra un trafic très dense, tout particulièrement sur les autoroutes A7 et A89. Au départ des régions méridionales, des encombrements devraient apparaitre sur les autoroutes A7, A9 et A61 dès la fin de la matinée et se poursuivre jusque tard dans la soirée.

Dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national. La circulation sera très importante dès le début de la matinée sur l’autoroute A10. En Île-de-France, les retours des congés estivaux ajoutés à ceux du week-end pourraient rendre difficile la circulation selon les secteurs. Ce sont les autoroutes A10, A13 et A6 qui devraient concentrer ces difficultés entre le début de l’après-midi et la fin de la soirée. Les trafics attendus aux différentes barrières de péages cette journée, pourraient générer des temps de passages relativement importants.