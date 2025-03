Trafic international d'antiquités : un marchand d'art allemand, poursuivi à Paris, en fuite

Article Suggestions

L'un des principaux acteurs d'un trafic international d'antiquités, Serop Simonian, est en fuite après avoir obtenu une remise en liberté temporaire. Le marchand d'art allemand a été mis en examen et incarcéré mi-septembre 2023 pour escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle et délictuelle.