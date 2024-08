Pourquoi fait-il particulièrement chaud dans les grandes villes ?

La vigilance orange pour canicule déclenchée dimanche dans le Sud-Est de la France concernera toujours neuf départements vendredi, dont les Bouches-du-Rhône qui accueillent les épreuves olympiques de voile à Marseille, selon Météo France. Trois départements d'Île-de-France et de l'est restent par ailleurs placés en vigilance orange pour les risques de crues (Seine-et-Marne, Meurthe-et-Moselle et Vosges).

Le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Hérault, le Gard, le Var, les Alpes-Maritimes, les deux départements de Corse et les Bouches-du-Rhône sont maintenus en vigilance orange pour des températures élevées. Dans les grandes villes, l'air est particulièrement suffocant. Cette sensation perdure même plusieurs jours après la fin d'un épisode caniculaire à cause de la quantité de surface minérale qui recouvre les métropoles. Béton, goudron et bitume retiennent la chaleur, surtout lorsqu'ils sont recouverts d'une couleur sombre, pour la restituer la nuit.

Un problème de non-refroidissement de la ville

"Plus il y a une compacité des bâtiments entre eux, avec des rues étroites bordées de grands immeubles hauts. La chaleur arrive à rentrer dans ce canyon. Par contre, le dégagement de chaleur par les matériaux va être perturbé. Les rayonnements infrarouges arrivent peu à rejoindre le ciel sans problème. Ça, c'est un vrai problème de non-refroidissement de la ville", explique Erwan Cordeau, chargé d'études climat énergie à l'Institut Paris Région.

Lors de la canicule de 2003, la température de Paris et sa banlieue était dix degrés supérieurs à celle de la ville de Rambouillet, située près d'une forêt par exemple. Moins la ville est végétalisée, moins la chaleur s'évacue. Ce à quoi s'ajoutent les moteurs des voitures ou les rejets des climatiseurs. Tous ces facteurs augmentent le ressenti caniculaire de plusieurs jours dans une ville ce qui donne ce qu'on appelle des nuits tropicales. Pour lutter contre, les solutions sont connues : plus de verdure, de couleurs claires sur les revêtements, de rues espacées et de plans d'eau pour rafraîchir l'air.