«Tout le monde a été sidéré» : la mobilisation de centaines d'Orléanais après l'agression d'un rabbin

Des centaines d'Orléanais étaient mobilisés ce mardi pour montrer leur opposition à la progression de l'antisémitisme dans leur ville. Ce samedi, un rabbin a été agressé dans la rue. Une nouvelle qui a sidéré beaucoup de participants.



"Allons-nous encore longtemps tolérer ça ?" C'est le message qui était adressé ce mardi à Orléans, lors d'une marche dénonçant l'antisémitisme, quelques jours seulement après l'agression d'un rabbin. Au total, plus de 1.300 personnes ont arpenté les rues de la ville pour soutenir le représentant religieux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ça paraît lointain jusqu'à ce que ça arrive chez soi"

Au milieu des visages graves, David peine à masquer son émotion. "Il se passe des événements graves, il y a un rabbin qui se fait agresser dans notre ville. Moi, j'ai énormément d'amis qui sont juifs et certains envisagent de quitter la France parce qu'ils ne sont plus en sécurité. Il n'y a pas de vivre-ensemble et ça, c'est ce qui m'attriste le plus", confie David au micro d'Europe 1.

L'indignation est partagée par nombre d'Orléanais, à l'image d'Hervé, inquiet de voir l'antisémitisme apparaître dans sa ville. "Tout le monde a été sidéré. Ça paraît lointain jusqu'à ce que ça arrive chez soi. Et là, on se dit : 'L'antisémitisme est à la porte de ma maison. Il y a une sidération de voir que ça se passe aussi chez nous. Donc, c'est aussi chez nous qu'il faut réagir", conclut-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un élan de solidarité remarquée

Et la mobilisation des riverains ne passe pas inaperçue auprès de la communauté juive d'Orléans. "On apprécie énormément l'élan de solidarité, de soutien vis-à-vis de la communauté juive d'Orléans. On réagit, on n'est pas dans le dos courbé et il faut surtout que ça bouge", insiste André Druon, président de la communauté juive de la zone.

Et comme un symbole, le cortège, parti de la synagogue d'Orléans, termine sa course sur la place de la République, sous les applaudissements.