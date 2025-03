Agression du rabbin d'Orléans : une marche silencieuse «en soutien» à Arié Engelberg et «contre l'antisémitisme» aura lieu mardi

Une marche silencieuse en soutien au rabbin d'Orléans, agressé samedi dernier en présence de son fils, est organisée ce mardi à Orléans. Dans la ville, les habitants sont toujours sous le choc trois jours après les faits.

Une marche silencieuse, "en soutien au rabbin" et "contre l'antisémitisme", sera organisée par la Licra et la communauté juive d'Orléans ce mardi 25 mars à 18 heures, de la synagogue à la place de la République. Un rassemblement d'autant plus important dans cette ville d'Orléans, jusqu'ici plutôt épargnée par la flambée d'actes antisémites, où les habitants sont sous le choc.

"C'est un mot de réconfort de personne à personne"

À bicyclette, Marie-Pierre s'approche des pierres blondes de la façade de la synagogue et tend le bras pour glisser une enveloppe dans la boîte aux lettres. Un message pour le rabbin, signé en famille avec son époux et ses deux enfants.

"C'est un mot de réconfort de personne à personne, lui dire qu'on est de tout cœur avec lui et qu'on espère que l'état d'esprit de la personne qui l'a agressé est quelque chose d'isolé. Je n'ai pas envie que notre ville soit gagnée par cet état d'esprit déplorable", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Cette professeure d'histoire-géo de 54 ans reviendra ici précisément pour marcher dans le silence ce mardi soir.

"C'est aussi à la justice de faire son travail"

Cette marche est un acte symbolique, souligne Laurent, en promenade avec son tout-petit dans les jardins qui jouxtent le lieu de culte. "C'est aussi à la justice de faire son travail. Mais si les parents ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants, ce sont les parents qui sont derrière tout ça", détaille-t-il.

Il faut exprimer haut et fort sa désapprobation, ajoute un passant face à cet acte antisémite, "incompréhensible", dit-il, et "insupportable".