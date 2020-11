Tous essentiels : ensemble pour sauver nos commerces de proximité

Pourquoi agir : l’importance de soutenir les petits commerces

Promouvoir les valeurs du commerce de proximité, c’est rappeler à chacun tout le bénéfice, non seulement économique, mais aussi social, induit directement par les activités des commerces d’une commune. Aller dans les petits commerces, c’est se faire plaisir tout en faisant des choix. Le choix de la qualité, du savoir-faire, de l’authenticité et de l’humain. Car les petits commerces favorisent notamment le lien social, si important à l’heure où de plus en plus de personnes sont isolées.

Plus largement, les petits commerces indépendants contribuent fortement à l’identité des villes, à la richesse du patrimoine. Ils attirent les habitués au quotidien, mais parfois aussi les touristes, curieux de découvrir un artisanat local... Si chaque petit commerce est unique (les 30 000 artisans boulangers de France font bien 30 000 baguettes différentes !), les avantages apportés par ces structures, sont, eux, multiples.

Devenir consom’acteur : agir et avoir un veritable impact

La recommandation peut tenir en une phrase : pour soutenir nos commerces de proximité, il faut acheter chez eux. Cela passe par des réflexes simples. Par exemple, commencer par regarder ce qu’il y a de plus proche de chez soi avant de faire un achat, ou se renseigner auprès des commerces près de chez soi sur les solutions mises en place. Avec Noël qui approche, c’est l’occasion de privilégier les rencontres avec les artisans locaux, se laisser surprendre par leurs suggestions, leurs conseils personnalisés… et ainsi participer à la vie du quartier.

Une action simple, mais pleine de sens. Car en achetant local et en soutenant les petits commerces, on agit aussi pour l’économie locale, l’écologie et l’emploi. En effet, les petits commerçants paient proportionnellement plus d’impôts et dépensent majoritairement leurs revenus sur place. Ils produisent moins d’emballages que la grande distribution et nécessitent beaucoup moins de transport que la vente en ligne. Enfin, ils génèrent en moyenne 3 fois plus d’emplois que la grande distribution.

Medicis, une mutuelle engagee au service des independants

Créée par des commerçants indépendants pour des commerçants indépendants, Médicis est une émanation du commerce et ne gère que des indépendants. Spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs, Médicis, en mutuelle affinitaire, souhaite s’investir pour faire entendre leur voix, promouvoir leur raison d’être et contribuer, par son action médiatique, à montrer combien ils sont tous essentiels. Afin d’être au plus près des attentes des commerçants et artisans, Médicis a souhaité se rapprocher d’Organisations Professionnelles représentatives au travers de partenariats, partout en France.

L’ensemble des engagements et des actions de Médicis est à retrouver sur mutuelle-medicis.com.