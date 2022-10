Tourisme : quand les influenceurs viennent à la rescousse des régions délaissées

Les influenceurs appelés à la rescousse du tourisme régional. Au lieu de passer par des campagnes de publicité classique, les régions délaissées se tournent vers les réseaux sociaux pour attirer les touristes. Facebook, TikTok, Instagram ou encore YouTube, elles misent tout sur les influenceurs voyages afin de redorer leurs blasons.

Près de 3 millions d'abonnés

Réaliser des vidéos de voyages est le métier du duo "Les Coflocs". "Cinq ou six activités dans la journée, du sport, beaucoup de dégustation, des logements insolites... On teste toutes ces propositions et on va faire parler les ambassadeurs locaux pour savoir pourquoi ils ont ce territoire dans le cœur et dans le sang", explique Florian, l'un des cofondateurs.

Près de 3 millions d'abonnés suivent leurs aventures sur YouTube. L'objectif est d'inspirer et de susciter l'envie de voyager. Pour Laurent, co-fondateur, la formule est gagnante : "Nous avons pas mal de beaux retours. Nous avons travaillé pour le département de l'Eure il y a quelques années et des gens sont allés par la suite dans les mêmes chambres d'hôtes, ils ont réalisé les mêmes activités".

Entre 5.000 à 10.000 euros par séjour

Le partenariat est une réussite également avec le département de la Marne. Thibault Ferra, chargé des réseaux sociaux du département, est ravi : "Ce sont des gens qui ont les codes des réseaux sociaux et ces contenus fonctionnent très bien. Cela permet de toucher des publics plus jeunes, mais également des gens qui pensaient que c'était un département hors de leurs moyens, alors que ce n'est pas le cas". Le département dépense entre 5.000 et 10.000 euros par séjour, selon l'influenceur. Un prix beaucoup moins élevé que celui d'une campagne de publicité classique.