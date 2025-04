Pascal Praud et vous - Emplois non pourvus : «Des chefs d'entreprise ne se donnent même plus la peine de mettre des annonces»,

Alors que la DARES recense officiellement 520.000 emplois non pourvus, certains experts estiment que le chiffre réel pourrait frôler le million. Invité de "Pascal Praud et vous", l’auteur Julien Leclercq alerte sur une crise profonde qui touche des secteurs clés comme la restauration, l’agriculture ou l’industrie.

Il y a une crise de l'emploi en France qui ne cesse de s'aggraver, avec un nombre croissant d'emplois non pourvus. Selon les données de la DARES, il y aurait officiellement 520.000 postes à pourvoir, un chiffre en constante augmentation depuis 2020.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cependant, la réalité serait bien plus alarmante, approchant le million d'emplois vacants selon Julien Leclercq, auteur de Recherche (désespérément) salariés et invité de Pascal Praud et vous. Il explique que les secteurs les plus touchés sont ceux historiques tels que la restauration, l'hôtellerie, l'industrie, l'agriculture et les services à la personne.

"Ils savent qu'ils ne trouveront pas"

"Des chefs d'entreprises ne se donnent même plus la peine de mettre des annonces parce que de toute façon, ils savent qu'ils ne trouveront pas", pointe-t-il du doigt. Cette situation s'explique en partie par le manque d'attrait de ces métiers et les conditions de travail qui ne correspondent plus aux aspirations des travailleurs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon Julien Leclercq, il est urgent de repenser les politiques de recrutement et de formation pour répondre à cette crise de l'emploi qui menace l'économie française.