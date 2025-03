Toulouse : les usagers des transports en commun peuvent désormais payer en cryptomonnaies

Tisséo, en charge des transports en commun de Toulouse, propose désormais la possibilité de payer son ticket de bus, tramway ou métro en cryptomonnaies. Il s'agit d'une première en Europe selon la mairie de la ville rose. Pour les utilisateurs, ce mode de paiement sera disponible par smartphone grâce à la plateforme Lyzi.

Première européenne à Toulouse. Les utilisateurs des transports en commun (bus, tramway et métro) de la préfecture d'Occitanie ont désormais la possibilité de régler leur ticket en cryptomonnaies. Selon Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse, cela vise à "simplifier l'expérience des voyageurs".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour réaliser ce geste, les utilisateurs intéressés par ce mode de paiement devront payer via leur smartphone. Ils auront alors le choix de régler leur ticket par carte bancaire ou en cryptomonnaies. Selon le communiqué de la mairie, "aujourd’hui, plus de 150.000 validations mensuelles sont réalisées via ce service".

Toulouse n'y voit pas "une mode, mais une tendance de fond"

"Les paiements en cryptomonnaies commencent à se démocratiser. Nous voulons voir si cela correspond à un usage concret pour nos clients et si cette offre peut se généraliser à terme", a précisé Sacha Briand.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L’objectif est avant tout de tester son adoption auprès d’un public “geek” et adepte des crypto-actifs. Nous ne suivons pas une mode, mais bien une tendance de fond qui pourrait modifier durablement les habitudes de paiement à l’avenir", a ajouté celui qui est également membre du Comité Syndical de Tisséo Collectivités.

Ce dispositif coûte 50.000 euros à la mairie

Tisseo, l’opérateur des transports en commun de Toulouse, s'est assuré les services de la startup française Lyzi pour proposer ce service. Cette société propose déjà ce type de paiement dans les magasins Printemps et le centre commercial de Beaugrenelle à Paris.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon Tisséo, cette nouvelle offre présente peu de risques financiers en cas d'échec. "L’intégration du module de paiement en crypto-monnaie représente un coût relativement faible pour nous. Seule la brique informatique nécessaire à l’intégration du connecteur a nécessité un investissement d’environ 50.000 euros", indique l’opérateur des transports en commun toulousain.

Par ailleurs, Tisséo Voyageurs ne supportera aucune commission sur les transactions et recevra directement les paiements en euros au tarif affiché. L’ensemble du dispositif reste donc peu coûteux et ne représente pas de risque financier pour l’entreprise".