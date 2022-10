Tornades dans les Hauts-de-France : un enfant blessé, des centaines de maisons endommagées

Les tornades qui ont touché les Hauts-de-France dimanche soir ont légèrement blessé un enfant et endommagé des centaines de maisons dans les Hauts-de-France, selon les derniers bilans mardi. Ces tornades ont frappé dimanche soir une quinzaine de communes de l'Oise, de la Somme et du Pas-de-Calais, dont celle de Bihucourt, où 90 habitations ont été touchées, dont 48 trop endommagées pour être utilisées même partiellement.

Une dizaine d'habitations "inhabitables"

Dans l'Oise, où un enfant de 9 ans a été légèrement blessé à la tête par un portail, 177 habitations ont été touchées, principalement leurs toitures, a indiqué la préfecture dans un communiqué faisant le bilan. Dans le Pas-de-Calais, 136 logement ont été impactés, dont 50 ne sont plus utilisables, et les habitants ont été relogés chez des proches ou par une association, a précisé la préfecture mardi.

Dans la Somme, 80 habitations sont concernées à Conty selon les pompiers, dont une dizaine sont "inhabitables", et 7 à O-de-Selle selon la préfecture. Le préfet du Pas-de-Calais, département le plus touché, a demandé aux représentants des assureurs, et aux services de l'État chargés du relogement "d'assurer une présence physique au sein des mairies" des deux communes les plus touchées, "afin de répondre aux questions des habitants".

Une catastrophe couverte par les assurances habitations

Les épisodes de vents violents comme celui de dimanche soir sont couverts par les assurances habitations classiques, et ne relèvent pas de la garantie de l'État activée pour les catastrophes naturelles, selon la fédération professionnelle France Assureurs. Ce type d'évènement est couvert par tous les contrats d'assurance habitation, avec des modalités de prise en charge de la reconstruction des bâtiments variables selon les contrats, a précisé France Assureurs à l'AFP.

Les sinistrés doivent se déclarer auprès de leur assureur dans un délai de 5 jours et protéger au mieux ce qui peut l'être, précise France Assureurs sur son site. Le groupe Covéa, qui détient les assureurs MAAF, MMA et GMF, a annoncé de son côté des mesures exceptionnelles, portant notamment le délai de déclaration à 30 jours, avec la possibilité d'une avance sur indemnités immédiate, et d'une prise en charge du relogement pendant un an.