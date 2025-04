«Ton estomac ne gargouille pas, il t'applaudit» : le «Skinny Tok», cette nouvelle tendance TikTok qui promeut la maigreur

C'est une tendance que l'on ne pensait pas voir revenir de sitôt, celle de la minceur extrême. Sur TikTok, des vidéos prônant une alimentation restrictive avec l'objectif de perdre du poids pour devenir maigre gagnent en popularité, notamment via le hashtag "#SkinnyTok".

Depuis quelques semaines, une tendance virale sévit sur TikTok : celle de la minceur extrême, résumée sous le nom de "#SkinnyTok". Des vidéos au ton faussement bienveillant, parfois même sous couvert de conseils santé, y glorifient une alimentation ultra-restrictive et un rapport culpabilisant à la nourriture.

"La seule solution : arrêter de manger"

Venue tout droit des États-Unis, cette tendance rassemble quelque 41.000 vidéos. Sur ces images, les internautes, principalement des jeunes femmes, donnent des astuces pour maigrir rapidement en poussant vers des privations alimentaires. "J'ai perdu 10 kg en un mois et demi, la seule solution : arrêter de manger", "ton estomac ne gargouille pas, il t'applaudit", lancent des utilisatrices.

Des vidéos qui sont souvent accompagnées de phrases culpabilisantes : "J'espère que ce que t'as mangé aujourd'hui valait la peine de gâcher tes bodygoals de cet été", "tu ne veux pas faire de sport ? Ok, alors prépare-toi à être mal dans ta peau cet été", "tu n'es pas un chien pour te récompenser avec de la friandise", peut-on lire et entendre sur certaines vidéos.

"Une porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire"

Laura Albaladejo, diététicienne, tire la sonnette d’alarme sur les dangers de ces contenus qui peuvent favoriser des troubles du comportement alimentaire. "C’est une porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire. Ce sont des gens qui parlent de nutrition sans en connaître la matière, ni les conséquences", explique-t-elle.

Dans ces vidéos, les assiettes "modèles" présentées se limitent parfois à trois tomates cerise, un œuf et quelques tranches de concombre. Une représentation dangereusement fausse d’un repas équilibré. "Les gens pensent qu’en mangeant comme ça, ils vont avoir le corps que les influenceuses montrent. Mais ce n’est pas la réalité. Sur les réseaux, on ne montre que ce qu’on veut", souligne la spécialiste.

La fausse croyance du "moins on mange, plus on maigrit"

Si l’objectif affiché est souvent la perte de poids, la méthode s’avère inefficace et délétère sur le long terme. Bien au contraire : ces régimes très restrictifs provoquent fatigue, perte de masse musculaire, et, à long terme, un effet yo-yo, détaille la diététicienne. "Ces alimentations ne sont pas tenables. Une fois que la personne remange 'normalement', elle reprend automatiquement du poids."

Boire beaucoup d’eau, ne pas manger le soir, sauter des repas… Autant de pratiques encouragées dans ces vidéos mais selon la professionnelle, "il n’y a pas de règle absolue. Si quelqu’un n’a pas faim le soir, très bien. Mais se forcer à ne pas manger dans un objectif de perte de poids va à l’encontre du métabolisme et entraîne des carences." À cela s’ajoute un impact psychologique profond, lié à ce qu’on appelle la restriction cognitive : "À force de se focaliser sur son alimentation, on finit par se restreindre mentalement, ce qui est contre-productif et peut mener à des comportements alimentaires déviants."

Elle insiste : la perte de poids durable passe par un accompagnement professionnel. "Il faut couvrir ses besoins nutritionnels, respecter son corps, être en paix avec son alimentation. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de donner conseils sur un médicament sans être médecin, pour la nutrition, cela devrait être pareil", conclut-elle.