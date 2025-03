Coupe-faim à base de garcinia : pourquoi les autorités conseillent de ne pas consommer ces compléments alimentaires

AFP / © LEMOINE / BSIP / BSIP via AFP

Alerte sur les coupe-faim à base de garcinia : pourquoi il ne faut pas en consommer AFP / © LEMOINE / BSIP / BSIP via AFP

Article Suggestions

Les coupe-faim à base de garcinia cambogia sont de plus en plus prisés pour leurs prétendues vertus minceur. Pourtant, derrière cette popularité se cachent des risques avérés pour la santé. Effets secondaires inquiétants, absence de preuves scientifiques solides et alertes des autorités sanitaires : pourquoi faut-il se méfier de ces compléments alimentaires ?