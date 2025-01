Tombe de Jean-Marie Le Pen profanée : «Une indignité, une saloperie», lance Olivier Dartigolles

Article Suggestions

Olivier Dartigolles a réagi à la profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen, à la Trinité-sur-Mer. Dans "On marche sur la tête", l'ancien porte-parole du PCF dénonce ces agissements et déplore une "période folle, enfiévrée et top haineuse". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.