La tombe de Jean-Marie Le Pen vandalisée à La Trinité-sur-Mer

La tombe de Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier et inhumé au cimetière de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), a été dégradée, a-t-on appris vendredi auprès de la gendarmerie. "La tombe a été véritablement saccagée, probablement à coups de masse cette nuit", a par ailleurs déclaré à l'AFP Gilles Pennelle, député européen RN et conseiller régional de Bretagne, en dénonçant un acte "odieux", "ignoble et abject".

Une enquête ouverte par le parquet de Lorient

"Le respect des morts est sacré, c'est très profond en Bretagne", a ajouté Gilles Pennelle, qui a dit avoir été "averti par des Trinitains" dans la matinée. Selon lui, "la pierre centrale est fendue", "la croix cassée", ainsi que "les plaques" en hommage à Jean-Marie Le Pen et ses parents.

L'un des filles de Jean-Marie Le Pen, Marie Caroline Le Pen, a posté sur X une photo de la tombe dégradée. "Pas de mot pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré. Ceux qui s'attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants", écrit-elle pour accompagner le cliché.

Pas de mot pour qualifier les individus qui s’attaquent à ce qu’il y a de plus sacré. Ceux qui s’attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants. pic.twitter.com/KjmDrsxOzc — Marie Caroline Le Pen (@MCarolineLePen) January 31, 2025

Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen et petite-fille de Jean-Marie Le Pen, s'est également exprimée sur X : "Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager ? Mais notre réponse sera de vous combattre, toujours et encore plus fort".

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a exprimé son indignation face à cet acte de vandalisme "inqualifiable" commis "par ceux qui ne respectent ni les vivants ni les morts". "Je souhaite qu'ils soient également retrouvés et sévèrement punis par la justice".

Fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier à l'âge de 96 ans, a été inhumé dans le caveau familial le 11 janvier dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer (Morbihan). Tribun provocateur, obsédé par l'immigration et les juifs, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour plusieurs de ses déclarations sur la Seconde Guerre mondiale, et pour des injures homophobes.

La brigade de gendarmerie de Lorient a été chargée de l'enquête, ouverte par le parquet de Lorient.