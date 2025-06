TikTok : les auditions sous tension des influenceurs face à la commission d’enquête

Article Suggestions

Auditionnés par la commission d’enquête sur TikTok, cinq influenceurs (Alex Hitchens, Nasdas, AD Laurent et le couple Julien et Manon Tanti) ont nié toute responsabilité dans la diffusion de contenus jugés problématiques pour les mineurs, rejetant la faute sur les parents et la plateforme. Des échanges parfois vifs ont marqué cette session très attendue.