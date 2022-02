Tempête Eunice : cinq départements maintenus en alerte orange vent

La tempête Eunice provoque vendredi matin de fortes vagues autour de la Bretagne avec des hauteurs de 4 mètres, après s'être renforcée en Manche au cours de la nuit, a alerté Météo France qui maintient cinq départements (76, 80, 62, 59, 50) en alerte orange vent.

Dans le nord-ouest de la France, le vent est susceptible de perturber les activités humaines de façon importante. Des dégâts importants sont à attendre. Les conditions de circulation peuvent être localement difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports aériens et ferroviaires et maritimes. Quelques dégâts peuvent aussi affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Des rafales entre 120 et 140km/h

La tempête va traverser les îles britanniques puis atteindre le Danemark en fin de journée. Associées à son passage, de fortes rafales de vent, de l'ordre de 100 à 110 km/h dans l'intérieur et 120 km/h à la côte, sont attendues à partir de la fin de matinée/mi-journée sur le Cotentin, la Seine-Maritime et la Somme.

Les rafales les plus violentes sont attendues en cours d'après-midi sur le Pas-de-Calais et le Nord, avec des valeurs autour de 120 à 140 km/h sur les côtes et de 100 à 120 km/h dans l'intérieur (localement 130 km/h sur les hauteurs).

Phénomène de surcôte ce vendredi

Le vent faiblira en soirée, mais de fortes rafales, jusqu'à 100 à 120 km/h, pourront encore se produire jusque dans la nuit de vendredi à samedi sur les côtes de la Manche. Les vent tempétueux d'Ouest à Sud-Ouest vont génèrer de très fortes vagues et une surélévation notable du niveau de la mer, notamment sur l'est de la Manche en milieu de journée (phénomène de surcote).

Dans l'après-midi, les vents basculent à l'Ouest-Nord-Ouest sur la Manche et la façade atlantique. Une longue houle d'Ouest à Nord-Ouest se propage alors dans le Golfe de Gascogne en soirée et nuit prochaine. Dans un contexte de coefficients de marées élevés (coefficient 90 le matin, 91 le soir), la conjonction des hauts niveaux marins et de fortes vagues risque d'engendrer des submersions sur les zones exposées ou vulnérables du littoral des départements placés en vigilance vagues submersion. Le risque est plus marqué au moment des pleines mers.