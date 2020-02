Tempête Ciara : les transports ferroviaires perturbés en Ile-de-France

Le trafic ferroviaire en Ile-de-France était perturbé lundi en raison du passage de la tempête Ciara, la plupart des lignes du Transilien et du RER étant ralenties, selon la SNCF qui espère un retour à la normale en fin de matinée. Selon le site Transilien.com, qui liste les problèmes sur le réseau, une partie du trafic du RER A était interrompu en raison d'un arbre tombé sur un câble d'alimentation à Houilles tandis que l'ensemble de la ligne B tournait au ralenti après une panne d'alimentation électrique en gare de Mitry-Claye.

Des obstacles sur la voie ralentissaient le trafic des RER C et D et un incident d'alimentation électrique vers Rosny-sous-Bois affectait le RER E. "On avait beaucoup de craintes hier soir, le trafic n'est pas fluide, mais il n'y a rien de catastrophique. On espère que les problèmes seront résolus en Ile-de-France en fin de matinée", a indiqué un porte-parole de la SNCF.

Le TGV n'est pas perturbé

Du côté du Transilien, quasiment toutes les lignes connaissaient des difficultés en raison "de la chute de plusieurs arbres sur les voies" ou de "conditions climatiques dégradées". Au niveau national, la SNCF indique que le trafic TGV n'est pas perturbé et que localement celui des TER peut être affecté par des inspections de voies, notamment en Lorraine et dans les Ardennes qui ont été particulièrement touchées.

Environ 130.000 foyers ont été privés d'électricité après le passage de la tempête dont les rafales ont dépassé les 100 km/h à l'intérieur des terres et atteint jusqu'à 130 km/h sur les côtes. Dans le nord de la France, le vent devait commencer à faiblir en début de matinée de lundi mais se renforcer progressivement sur les Alpes ainsi qu'en Corse où le vent pourrait souffler à près de 200 km/h, selon les prévisions de Météo-France.