Tempête Ciara : après les premiers dégâts, la nuit s'annonce très agitée

REPORTAGE

Des tuiles volent, des branches barrent les routes, quelques poubelles sont couchées au sol. Aux alentours de Valenciennes, dans les Hauts-de-France, les premiers dégâts de la tempête Ciara étaient visibles dès dimanche après-midi. Les habitants se sont cloîtrés chez eux pour éviter les intempéries. Plus de 40 départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France, qui prévoit des vents violents tout au long de la nuit.

Premières coupures d'électricité

"Dans le jardin, toutes les claustras sont tombées. On ne peut rien faire pour le moment, il y a tellement de vent… on risque de les recevoir sur la tête", raconte Jessica, habitante de Petite-Forêt. Une coupure d’électricité a eu lieu plus tôt dans la journée. "On espère qu’il n’y en aura pas d’autres, avec les enfants on n'a pas envie de rester sans chauffage. On a hâte de que ça s’arrête", confie-t-elle. A une dizaine de kilomètres de là, au Quennoy, la toiture d’une collège a été arrachée à cause du vent. L'établissement sera fermé lundi, par mesure de sécurité.

Plus tôt dans la journée, la circulations des ferries avait été interrompue "jusqu'à nouvel ordre" par mesure de sécurité. Les villes littorales du nord de la France ont été par ailleurs placées en vigilance vague-submersion. En Bretagne, les communes du bord de mer se préparent à affronter la nuit. Dans le port, les bateaux sont solidement amarrées. "Il y a des coups de vent, des bourrasques. On va faire attention pour cette nuit, rentrer la voiture au garage, fermer les volets en cas de projection", explique Cédric, qui habite à côté de Quimper.

Les prévisions ne sont pas tellement meilleures pour lundi. Les rafales de vent devraient atteindre 100 km/h sur la moitié Nord du pays. Le vent devrait aussi se renforcer sur les Alpes et la Corse au cours de la nuit.