Téléthon 2021 : «Une révolution médicale est en marche»

La 35e édition du Téléthon, parrainée cette année par le chanteur Soprano, a débuté hier soir sur France 2. Cette nouvelle édition du marathon caritatif est particulière car les résultats de la recherche n'ont jamais été aussi visibles sur le plateau.

Ils s'appellent Hyacinthe, Augustin ou Elisa, et comme tous les enfants de 3 ans ils ont fait leur rentrée à l'école maternelle cette année. Grâce à une thérapie génique de leur amyotrophie spinale, une maladie dégénérative de la moelle épinière qui ne leur laissait jusqu'ici que deux ans d'espérance de vie. Un essai clinique a bénéficié à une quarantaine d'enfants en France.

La recherche avance grâce au Téléthon

Pour Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon, c'est la concrétisation d'une révolution médicale. "Sur les 17 médicaments de thérapie génique qui sont reconnus en Europe et aux Etats-Unis, il y en a cinq qui sont issus directement de recherches menées grâce au Téléthon. Et il y en a sept autres qui utilisent des techniques qui avaient été développées pour les maladies rares et qui sont en train d'être appliquées pour des traitements de cancer. C'est une révolution médicale qui est en marche, pas seulement pour les maladies rares, mais aussi pour des maladies dites fréquentes", explique-t-il.

Un exemple concret de ces avancées : les greffes de rétine reconstituées à partir de cellules souches qui sont utilisées dans la maladie rare qu'on appelle la rétinite pigmentaire vont aider à traiter aussi la DMLA, cette maladie du vieillissement de la rétine qui touche une personne âgée sur trois.