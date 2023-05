Teknival : avec 500.000 euros en 2017, combien va coûter l'événement cette année ?

Les teufeurs rassemblés à Villegongis depuis jeudi s'apprêtent à défaire leurs tentes et quitter le terrain privé de 70 hectares qu'ils occupent depuis jeudi. Le Teknival touche à sa fin, c'est donc le moment de faire les comptes pour les organisateurs de l'événement et pour la commune de l'Indre, bien qu'il faille attendre encore un peu pour connaître le montant exact de la facture. À titre de comparaison, le Teknival de 2016, qui avait également rassemblé 30.000 personnes pendant quatre jours à Salbris, dans le Loir-et-Cher, a coûté près de 60 000 euros à la commune.

>> LIRE AUSSI - Le Teknival se poursuit dans l'Indre dans une ambiance bon enfant

"Je ferai appel à l'État pour qu'il me dédommage"

Cette semaine comprend 25.000 euros pour l'hébergement et le repas des gendarmes et 35.000 euros pour collecter et traiter les déchets, nettoyer le terrain, installer des toilettes sèches et rémunérer les agents techniques. À l'époque, la mairie s'était plainte de devoir assumer les frais seule, estimant que c'était à l'État de payer. Jean-Marc Sevault, le maire du village, n'en pense pas moins. "Je n'en sais absolument rien. C'est un sujet qui ne m'a même pas effleuré tout de suite. Il n'y avait aucune raison que la commune ait à supporter ce genre de dépenses superflues", soutient-il.

En outre, pour l'élu, assumer les frais du festival serait une aberration pour ses habitants. "Je vois mal les administrés qui payent des impôts, apprendre qu'ils servent à payer ce truc, fait en toute illégalité, ne l'oublions pas. Moi, je ferai appel à l'État pour qu'il me dédommage." La plus grosse facture de ces dix dernières années revient au Teknival de 2017 à Bernay, avec un coût estimé à près de 500.000 euros.