Le Teknival se poursuit dans l'Indre dans une ambiance bon enfant

Dans l'Indre, malgré une interdiction préfectorale, plus de 20.000 teufeurs sont rassemblés sur un terrain agricole à Villegongis. Le Teknival fête ses 30 ans cette année. Les festivaliers, musique techno à fond, comptent bien en profiter jusqu'au bout. Assise en tailleur sur le sol, Marie prend une pause. L'enceinte derrière elle crache de la techno depuis deux nuits et la fête ne fait que commencer. "On est là, on a du son, on a juste la tête dans le son, il n'y a que ça", se réjouit la jeune femme.

"Bonnes relations avec la préfecture"

Le dispositif de sécurité important - 240 gendarmes mobilisés - n'est pas un problème pour les teufeurs. La préfecture coopère, en leur distribuant notamment des packs d'eau. Une aide bienvenue pour Ombeline, présidente d'une association en charge de la sécurité au Teknival. "On a de très bonnes relations avec la préfecture. On est habitué à ce type d'événement", se réjouit Ombeline. "On a une cuisine, on a de l'eau, on a des toilettes, des douches qu'on a construit nous même et on est vraiment contents d'être là en plus. Donc c'est avec plaisir."

À 500 mètres, au village de Fouillereau, la perspective d'entendre de la techno, au moins jusqu'à dimanche, n'effraie pas Alain pour le moment. "Même s'ils ne partent que lundi ou mardi, ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, lundi, ça va nous faire drôle parce qu'il n'y aura plus personne", rigole-t-il. Mis devant le fait accompli, riverains et autorités espèrent que le départ des teufeurs, prévu dimanche ou lundi, se passera sans débordements.