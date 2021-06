Suzanne a divorcé après 37 ans de mariage : "Je souhaiterais tomber amoureuse"

TÉMOIGNAGE

Suzanne a 62 ans. Il y a deux ans, elle et son mari ont divorcé après 37 ans de mariage. Si leur couple battait de l’aile depuis la retraite de son mari, il a volé en éclats à la suite du décès accidentel d’un de leur fils. Elle évoque, entre autres, son regret d’avoir accepté d’arrêter de travailler, selon le souhait de son mari. Désormais seule, elle vit avec 800 euros par mois. Suzanne se livre à Olivier Delacroix au sujet de sa nouvelle vie et de son souhait de rencontrer un homme.

Suzanne se rend souvent à des soirées dansantes, l’occasion de rencontrer des hommes : "Je suis là pour danser. Le première fois qu’un homme m'invite, je ne refuse pas pour ne pas le vexer. S’il me sert trop, je le pousse une première fois gentiment, puis une deuxième fois. Il comprend que je ne suis pas la personne qu’il cherche et il ne revient plus. Je ne suis jamais rentrée avec quelqu'un chez moi. C'est un principe. Si j’avais une aventure, ça ne se passerait pas chez moi, par respect pour mes enfants d’abord. Et puis, pas le premier soir. C'est l'âge qui le veut.

Ma famille ne juge pas bien le fait que je vienne ici. D'après ma mère, j'aurais dû rentrer dans une maison de retraite. Je l'ai caché pendant un moment à mes enfants. Le vendredi soir, après le dîner, ils disaient que j’avais l’air d'être pressée. J'attendais qu'ils partent. Nos enfants deviennent nos parents. J’ai amené un de mes fils un vendredi soir et depuis il sait où je vais et ce que je fais. Maintenant, mes enfants le savent."

" Le jour où il a été à la retraite, j'ai commencé à fuir la maison "

Le couple de Suzanne a commencé à battre de l’aile à la retraite de son mari. Mais c’est la mort accidentelle d’un de ses fils qui a provoqué leur séparation : "C'est le père qui a préféré exiler sa douleur le plus loin possible du lieu où est parti son fils. Il est parti faire du tourisme en Thaïlande et il s'est installé. C'était moi qui parlais de divorce depuis longtemps, mais il a choisi ce moment de vulnérabilité pour dire qu’il voulait divorcer.

Le jour où il a été à la retraite, j'ai commencé à fuir la maison. Je sortais le matin et je rentrais le soir pour éviter tout conflit. Il s'est intériorisé et ne sortait plus de sa chambre. Je pense qu’il pleurait tout seul, comme moi. Je n'ai pas tout de suite pensé au fait que j’allais être seule. Je pensais plutôt aux malheurs qui me frappaient. Je n'avais pas encore fait le deuil de mon fils. Donc, je ne pensais pas à son père. Puis, j’ai pensé au gâchis, à l'échec de ma vie et à tout ce que j’avais peut-être laissé passer.

Je ressentais aussi le remord de ne pas avoir continué une activité. Mon mari ne souhaitait pas que je travaille. Donc, j'ai respecté ses souhaits et me voilà sans retraite. Je ne lui en veux pas. Je m’en veux plutôt. Je m'en veux de l'avoir écouté. Au départ, ça a été beaucoup de larmes. J'ai ramassé mes forces. Puis, j'ai repris mon courage et le dessus. Je vis dans un quartier asiatique. Je suis devenu écrivain public. Je traduis les courriers, je les explique et j’y réponds. C’est moi qui prends la plume."

Tous les vendredis, Suzanne reçoit ses fils, Yohan, Mickaël et Stéphane, à dîner. Mickaël évoque l’envie de sa mère de refaire sa vie avec un autre homme : "Il a intérêt à être au top, sinon il va en prendre plein la tête. On a chacun nos caractères et on a la comparaison de notre père. Quand tu prends l’un, tu prends le tout. On va forcément se retrouver avec lui vu qu’on se rassemble souvent. On est là tous les vendredis. Si ce monsieur ne nous correspond pas, il va vite le savoir."

Les fils de Suzanne se doutaient que leurs parents allaient divorcer, explique Mickaël : "Je ne pense pas que le divorce nous ait perturbés. On y pensait depuis longtemps. On savait qu'il y allait avoir un divorce. Ça faisait même des années qu'on le demandait entre nous. On en parlait. On disait que ça nous ferait une maison et une chambre de plus. On prenait ça à la rigolade, mais mieux vaut deux maisons avec un seul parent, qu’une seule avec des engueulades". "On rentrait le soir, on entendait des cris. On rentre à la maison pour se reposer, mais ce n'était pas le cas" ajoute Yohan.

" Je n’aurais pas pu divorcer avant "

Mickaël se réjouit de voir sa mère désormais changée : "La séparation a permis à chacun de montrer une personnalité qu'on ne connaissait pas avant. Ma mère est devenue marrante. Avant elle ne l'était pas. Ce n'était pas une femme souriante au quotidien. Depuis, ça va mieux. Elle a retrouvé un sens de l'humour. Aussi, on a tous plus de 20 ans maintenant. On a fait notre vie. Elle s'en aperçoit. Avant, je ne prenais pas plaisir à venir ici. Maintenant, je sais que je vais rire. J'amène même mes amis et on rigole tous ensemble. On sait qu'on va passer un bon diner."

Évoquant ensemble le sujet de la séparation, Suzanne explique à ses fils pourquoi elle n’a pas divorcé plus tôt : "Je n’aurais pas pu divorcer avant, pour vous, pas à cause de vous. Je ne pouvais pas prendre cette initiative. D’une part, vous étiez petits et vous auriez manqué d’un père. D’autre part, au niveau financier, je ne pouvais pas partir avec trois petits." Stéphane ne partage pas l’avis de sa mère : "Je ne suis pas d'accord, c’est trop facile. Il y en a qui peuvent." Yohan rétorque : "Moi je suis d’accord. Elle n’est pas partie parce qu’elle n’avait pas les finances." "C’est sûr qu’on savait qu’il n’y avait qu’un salaire à la maison. On sait d'où l’on vient. Elle est débrouillarde" conclut Mickaël.

" À notre âge, on n'arrive plus à tomber amoureux "

Suzanne se confie au sujet de sa nouvelle vie : "On ne gagne rien, on a perdu. J'ai perdu beaucoup de temps et j'ai espéré. J'ai souhaité changer mon époux, mais ce n’est pas possible. Je souhaiterais tomber amoureuse, mais je crois qu'à notre âge, on n'arrive plus à tomber amoureux. On a des coups de cœur. Il faut d’abord de la confiance, puis l'affectif et le tactile. Le sexe en fait partie aussi, mais à un certain âge… Un homme qui me sert dans ses bras, c'est une protection pour moi. Quand je rencontre un homme, je me demande s’il va me protéger."