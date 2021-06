INFO EUROPE 1 - Suspicion de présence d'un engin explosif à bord d'un vol Ndjamena-Paris

La cellule interministérielle de crise a été ouverte jeudi à la demande du Premier ministre, à la suite d’une suspicion de présence d’un engin explosif sur un vol Air France entre Ndjamena, au Tchad, et Paris. L’avion s’est posé à l’aéroport de Roissy sans incident à 16h01, après avoir été intercepté par des avions de chasse qui ont décollé de la base de Saint-Dizier, et a été immédiatement isolé. Les passagers ont été débarqués. Les investigations sont en cours et le GIGN a été dépêché à Roissy dans l'après-midi.

L'alerte a été donnée via un appel au commandant de bord, alors que l'avion avait déjà décollé : "Il y a une bombe, posez-vous en Algérie."

La cellule interministérielle de crise est présidée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et réunit les cabinets du Premier ministre, du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de la ministre des Armées, de la ministre de la Justice et du ministre délégué aux Transports, ainsi que l’ensemble des services de l’Etat mobilisés.