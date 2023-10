Suis-je un bon parent ? Anna Roy répond aux remises en question des parents

PODCAST

Chez les parents, notamment juste après l’arrivée d’un bébé, naît quelquefois un sentiment de culpabilité ainsi qu’une forme d'auto-dévalorisation vis-à-vis de leurs aptitudes à s’occuper de leurs enfants. Anna Roy, sage-femme, connaît bien cette sensation pour l’avoir déjà vue chez ses patientes : "Marie se sent impuissante, inapte à assumer son rôle de mère", confie-t-elle par exemple dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf" produit par Europe 1 Studio. Et les questions qui s'ensuivent sont nombreuses.

Comment savoir si on est un bon parent ? "On se demande si on fait les bons choix", s’interroge par exemple Hugo, jeune père. Des interrogations courantes et légitimes puisqu’être parent, cela s’apprend au fil du temps, rappellent tous les spécialistes. "Beaucoup de parents se sentent nuls pour leur petit et ce manque de lâcher prise crée vraiment des frustrations chez le parent", analyse la psychologue Héloïse Junier. Néanmoins, il est normal de ressentir ce genre d’inquiétude : "Même moi, avec mon bagage de psy, je me sens toujours en décalage avec ce que j'aurais voulu faire", confie encore la psychologue spécialiste des nourrissons dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf".

Qu'est-ce qui fait un bon parent ? Ces questionnements et cette dévalorisation peuvent en général venir des illusions que nous nous sommes faites, celles de la parentalité parfaite : "on ne pourra jamais atteindre ce statut du parent idéal, qu'on s'est forgé", décrypte Héloïse Junier. Pour remédier au maximum à ces interrogations il est important de se rappeler qu’être parent n’est pas une compétence innée : "acceptez de vous tromper, de faire des erreurs même parfois", préconise la sage-femme Anna Roy dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf". Si les problèmes s'avèrent être plus importants, les spécialistes conseillent de consulter afin d’avoir un avis extérieur et d’y voir plus clair : "On a tous des failles (...) on peut faire une thérapie", rappelle la psychologue.

Aucun parent n’est parfait ! "Vous êtes les meilleurs parents pour votre enfant !", assure Anna Roy dans cet épisode du podcast. Ayez confiance en vous et en votre intuition. Et pour avoir confiance en soi, le principal conseil que donne Héloïse Junier est d’apprendre à lâcher prise. Mais soyez rassurés : "Professionnelle de la santé ou pas, on éprouve toutes et tous des difficultés à avoir confiance en nous en tant que parents", confie Anna Roy dans cet épisode du podcast, elle-même mère de deux enfants.