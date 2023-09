«Il n’y a pas de recette miracle» : la sage-femme Anna Roy donne ses conseils pour favoriser l’endormissement des bébés

"C'est prouvé scientifiquement : ça rend triste, ça empêche de se sentir heureux, ça altère nos capacités cognitives", résume la sage-femme Anna Roy lorsqu’elle évoque le manque de sommeil des parents réveillés trop souvent par leur bébé, dans le podcast "Sage-Meuf" produit par Europe 1 Studio. Parce que, faut-il le rappeler, dormir est primordial au bon fonctionnement du cerveau et donc pour notre qualité de vie en général : "Plus on dort, moins on se dispute, plus on est heureux ! C'est presque mathématique", analyse-t-elle. Lorsque l’enfant ne dort pas, ou peu, la nuit, de nombreux parents se sentent démunis. C’est par exemple le cas de Mélanie et Hugo, parents d’un bébé de quatre mois : "Rien n'y fait, il ne dort pas (...) on est perdu avec Hugo", témoigne la jeune mère.

Chaque enfant a son rythme

Face au sommeil, chaque enfant est unique : "Certains bébés vont trouver leur rythme de sommeil au bout de trois mois et d'autres au bout de trois ans", rappelle la sage-femme Anna Roy. Selon la psychologue Héloïse Junier, le sommeil dépend plus précisément de nombreux facteurs : "Il y a l'environnement, il y a les facteurs endogènes, il y a le tempérament de l'enfant et là, on est complètement passif par rapport à cette question", déclare-t-elle dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf". Un bébé qui ne dort pas, cela n’est donc pas forcément pathologique : "Il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est normal que nos bébés ne dorment pas et c'est déjà énorme de le savoir", rassure Anna Roy...

Quelques clés pour endormir son bébé

La recherche scientifique a étudié l’hormone du sommeil : la mélatonine. Pour favoriser la sécrétion de cette hormone, il est nécessaire d’être exposé à l’obscurité la nuit et à la clarté le jour. Partant de ce postulat, il existe quelques gestes simples pour aider au maximum cette hormone à jouer son rôle : "On va éviter de mettre une veilleuse trop forte la nuit et la mettre de couleur orangée, si possible" conseille par exemple la psychologue Héloïse Junier dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf".

Au moment du coucher, l’enfant doit aussi être relaxé le plus possible car le cortisol, qui est l’hormone du stress, bloque l’action de la mélatonine : "Les massages, comme le fait d'avoir un ton de voix très lent, peuvent permettre de diminuer le stress", préconise-t-elle.

Il est également recommandé de ne pas trop couvrir l’enfant la nuit, en particulier ses pieds : "On sait que plus la température corporelle d'un enfant est élevée le soir et la nuit, plus il risque de se réveiller", précise encore Héloïse Junier.

Et quand on est parent, pour surmonter le mieux possible les nuits fragmentées de son enfant, il est important de s’octroyer des temps de repos : "Faites des siestes en journée. Passez le relais aux copains si c'est possible et n'hésitez pas à faire chambre à part pendant un temps si cela vous aide", recommande la sage-femme Anna-Roy dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf".