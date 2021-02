Strasbourg, Toulouse ou Paris... Nos adresses coup de cœur pour déguster les meilleurs sandwichs

Le sandwich est l'un des repas le plus consommé en France. En 2019, les Français en ont mangé 2,7 milliards, contre 1,6 milliards (seulement) de burgers ! Logique, quand on sait qu'il permet de manger facilement tout en se régalant à un prix abordable. Un fait accentué par la fermeture des restaurants pour cause de pandémie. Avec l'absence de salles pour manger, la solution de facilité pour se restaurer entre 12 h et 14 h au travail (ou en télétravail, si on n'a pas envie de se faire à manger) reste l'incontournable sandwich. Mais ce n'est pas parce que l'on cherche la solution de simplicité qu'il faut faire l'impasse sur le plaisir gustatif, comme l'explique Laurent Mariotte et ses chroniqueuses dans l'émission La Table des bons vivants. Voici donc nos adresses pour déguster un sandwich digne de ce nom !

Toulouse

"Si vous avez des envies d'exotisme, vous allez trouver votre bonheur chez El Canaille avec sa version hispanique du fameux jambon-beurre", explique la chroniqueuse Charlotte Langrand. Gage de qualité, la longue queue présente devant la boutique, même s'il faut donc s'armer de patience. 39 place des carmes, 31000 Toulouse.

Lyon

Sa renommée n'est plus à faire, l'établissement de La Mère Brazier à Lyon fait partie des plus vieux établissements de la ville. En 2016, le chef étoilé Mathieu Viannay et Gilles Demange, fondateur du championnat du monde de pâté-croûte, décident d'ouvrir une épicerie fine dans laquelle on peut retrouver les produits phare du restaurant, comme le pain au levain naturel, mais aussi retrouver le savoir-faire de la maison dans des mets plus accessibles comme les sandwichs. Un régal pour les amateurs de charcuterie. 46 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon.

Marseille

Si vous êtes du côté de Marseille, vous pouvez aller sans hésiter à l'épicerie L'idéale pour une bouffé d'oxygène, du bon son dans les oreilles, l'allégresse communicative de l'équipe, les conseils de cuisine et surtout un super sandwich pour une pause-déjeuner. 11 rue d'Aubagne, 13001 Marseille.

Strasbourg

À Strasbourg, il n'y a pas que les Bretzels qui sont bons à déguster, les sandwichs aussi ont leurs lettres de noblesses notamment à l'Epicerie Oh !. "Une épicerie fine spécialisée dans les produits frais et de qualité donc, qui permet d'avoir des ingrédients de premier choix pour réaliser un sandwich maison sur les conseils d'Olivia et Hugo, les propriétaires", indique Ophélie Neiman. Car après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ! 7 rue de la brigade alsace lorraine, 67100 Strasbourg.

Paris

"Si vous voulez la Lamborghini du kebab, il faut aller au restaurant Grillé", précise Ophélie Neiman. Et pour cause, la viande est choisie et préparée par le boucher des stars, Hugo Desnoyer, de quoi ne pas douter de la qualité de la viande. Attention, le prix est un peu plus élevé qu'un kebab lambda, il faut compter 12 euros en moyenne pour une formule : sandwich, frites et boisson. 15 Rue Saint-Augustin, 75002 Paris.