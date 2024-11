Strasbourg prêt à accueillir des millions de visiteurs à son marché de Noël

C’est une tradition depuis plus de 450 ans : le célèbre marché de Noël de Strasbourg ouvre ce mercredi à 14 heures pour un mois, exceptionnellement jusqu’au 27 décembre, en raison de la commémoration des 80 ans de la Libération de Strasbourg le week-end dernier. L’année dernière, l’événement a battu des records d’affluence : plus de trois millions de visiteurs. À quelques heures du coup d’envoi, les forains et les artisans sont-ils prêts ?

"Avec qualité et sympathie comme d’habitude"

À quelques heures du début des festivités : on cloue, on visse, on déballe les derniers cartons. Parmi les 300 commerçants du marché de Noël, il y a ceux, comme Karl, vendeur de santons, qui sont quasiment prêts. "Les petits détails, les dernières petites finitions, un petit coup de chiffon à droite à gauche et on sera prêt !" glisse-t-il.

Et les autres comme Laurent, sur son stand de gâteaux et de vin chaud, qui vont travailler jusqu’au dernier moment. "Vous voyez que j’ai des cernes, ça fait déjà une bonne semaine que je ne les compte plus. Il y a encore pas mal de choses à faire, la plupart des guirlandes sont là, mais il reste encore beaucoup de boules à mettre. On aura encore à faire après l’ouverture. Mais il faut œuvrer à ce que nos clients soient accueillis avec qualité et sympathie comme d’habitude", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

"Il y a une ambiance dans toute la ville"

Et pour l’un comme pour l’autre, malgré des années de marché, la magie de Noël opère toujours. "Il y a une ambiance dans toute la ville et tout le monde est plus agréable à la période de Noël", "surtout à cette époque où il y a de sales guerres, un peu de féérie, un peu de bon parfum de cannelle ou de noix de coco qui passe ici ou là, ça fait du bien", poursuivent-ils. D'ici à quelques heures, c’est donc parti pour un mois de travail intense… mais dans la bonne humeur.